Sony dice Helldivers II "sta andando molto bene" su Xbox

Non è un segreto che Microsoft stia facendo un sacco di soldi con i suoi giochi per PlayStation 5, ma il fatto è che anche Sony sembra rastrellare denaro rilasciando i propri titoli su Xbox. Ad agosto è uscito Helldivers II, un gioco che molte persone pensavano sarebbe stato perfetto per i fan di Xbox, portando anche un pool più ampio di giocatori.

Come si è comportato? Ebbene, durante un Q&A (grazie a This Week in Video Games) con Sony e i suoi investitori, il CFO Lin Tao ha dichiarato quanto segue:

"Helldivers 2, che è stato rilasciato anche per Xbox nell'agosto di quest'anno, sta andando molto bene, non solo attirando nuovi utenti su Xbox, ma anche vedendo un aumento del coinvolgimento da parte degli utenti esistenti su PS5 e PC. Ciò ha comportato un aumento significativo delle vendite del titolo anno dopo anno".

Insomma, Sony sembra molto soddisfatta di come sono andate le cose grazie al pubblico di Xbox, che ha dato una spinta anche ai formati esistenti. Se Helldivers II fosse un pallone di prova per Sony, sembra certamente che non sarà l'ultimo gioco PlayStation che verrà lanciato anche su Xbox.