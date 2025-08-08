Sony diventa multipiattaforma: le esclusive non sono più la priorità

HQ

È nell'aria da un po' di tempo, ma durante il suo rapporto trimestrale sugli utili Sony ha finalmente confermato che prevede ufficialmente di abbandonare l'esclusività e concentrarsi invece su un modello di business multipiattaforma. In parole povere: fare ciò che Microsoft ha fatto e rilasciare i suoi giochi al maggior numero possibile di giocatori.

Le speculazioni su Helldivers 2 e su cosa significasse che il gioco sarebbe stato presto rilasciato su Xbox si sono ora dimostrate vere. Sadahiko Hayakawa, Senior Vice President di Sony, ha spiegato che l'obiettivo è quello di costruire comunità più ampie e aumentare il coinvolgimento, anche tra i giocatori che non possiedono una PlayStation.

"Nel settore dei giochi, ci stiamo allontanando da un modello di business incentrato sull'hardware verso un business di piattaforma che espande la comunità e aumenta il coinvolgimento".

Sony sottolinea che questo non significa la fine di PlayStation come console. Sia la PlayStation 6 che la Xbox di nuova generazione sono, come sappiamo, già in fase di sviluppo, quindi la rivalità tra le due aziende continuerà. Ma andando avanti, il campo di gioco sarà molto più aperto, dove la potenza pura, il prezzo e altri fattori saranno gli elementi decisivi, piuttosto che i giochi esclusivi.

Ciò significa che Nintendo rimarrà molto probabilmente l'unico produttore di console e giochi tradizionale i cui titoli possono essere goduti solo sul proprio hardware.

Come ti senti riguardo a questo futuro, in cui sia Sony che Microsoft sono ovunque, su tutto?