Sony e Honda hanno rilasciato i primi EV Afeela dalla linea di produzione

Afeela è stato originariamente annunciato senza annuncio insieme agli annunci legati alla PlayStation durante la presentazione del CES di Sony diversi anni fa. Successivamente, si associarono a Honda, ora sotto il marchio "Sony-Honda Mobility" (o SHM), e la serie di auto si chiama "Afeela".

In un nuovo video, è confermato che i primissimi modelli di produzione dell'Afeela 1 sono usciti dalla linea di produzione in Ohio, il che significa che il marchio è un passo più vicino a consegnare effettivamente i modelli nel prossimo futuro.

"Ci assicureremo che tutte le funzioni integrate installate nel veicolo funzionino completamente come progettato per offrire l'esperienza promessa da AFEELA. Forniremo non solo la tecnologia, ma anche la massima affidabilità. Questo è il nostro impegno verso i nostri clienti," afferma la responsabile della Qualità del Prodotto Susan Dulik.

La 1 arriverà con circa 400 cavalli, una batteria da 91kWh, una ricarica da 150kW e, a livello di specifiche, appare piuttosto insignificante. Tuttavia, Sony ha equipaggiato 18 telecamere, un modulo LiDAR, nove radar, 12 sensori ultrasonici e altro ancora. Includerà anche la funzionalità integrata di Remote Play per gli utenti PS5.

Al momento non è chiaro quando verrà spedita l'Afeela 1, ma sembra che si stia avvicinando.