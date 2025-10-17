Sony e Tencent hanno quasi lavorato insieme su un gioco di The Last of Us

HQ

Sono passati cinque anni dall'ultima volta che abbiamo visto una vera e propria new entry nei giochi di The Last of Us, e non sembra che Naughty Dog consegnerà un terzo gioco in qualsiasi momento mentre lavorano su Intergalactic: The Heretic Prophet. Nel frattempo, però, Sony avrebbe potuto dare a Tencent un crack con l'IP.

Questo secondo un nuovo rapporto di The Game Post, che nell'analizzare i documenti giudiziari e le dichiarazioni rilasciate in merito all'attuale caso contro Light of Motiram di Tencent ha rivelato che è stata quasi raggiunta una collaborazione tra Sony e il gigante cinese.

Olivier Courtemanche, responsabile del mobile di PlayStation, ha incontrato i rappresentanti di Tencent, compresi quelli di Aurora Studio (lo sviluppatore di Light of Motiram), per una potenziale collaborazione con Horizon. Questo è stato rapidamente negato, ma Tencent non si è arreso. Più tardi nel corso dell'anno, Courtemanche è stato nuovamente invitato per una presentazione, ma questa volta è stata per una collaborazione su The Last of Us. Sony era interessata a questo, ma quando sono arrivati alla presentazione, Aurora Studio aveva preparato quella che sembrava un'arte e un asset più ispirati a Horizon.

I due si sono allontanati da qualsiasi potenziale collaborazione, e poi è nato Light of Motiram. È interessante sapere che PlayStation era interessata a un team che non fosse Naughty Dog a sviluppare The Last of Us. È improbabile che ci avrebbe dato il passo successivo nel viaggio di Ellie, ma è possibile che avremmo potuto avere un'altra storia ambientata nello stesso mondo.