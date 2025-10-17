Sony e Tencent hanno quasi lavorato insieme su un gioco di The Last of Us
Togliti di mezzo, Naughty Dog, qualcun altro vuole dare un'occhiata alla tua IP.
Sono passati cinque anni dall'ultima volta che abbiamo visto una vera e propria new entry nei giochi di The Last of Us, e non sembra che Naughty Dog consegnerà un terzo gioco in qualsiasi momento mentre lavorano su Intergalactic: The Heretic Prophet. Nel frattempo, però, Sony avrebbe potuto dare a Tencent un crack con l'IP.
Questo secondo un nuovo rapporto di The Game Post, che nell'analizzare i documenti giudiziari e le dichiarazioni rilasciate in merito all'attuale caso contro Light of Motiram di Tencent ha rivelato che è stata quasi raggiunta una collaborazione tra Sony e il gigante cinese.
Olivier Courtemanche, responsabile del mobile di PlayStation, ha incontrato i rappresentanti di Tencent, compresi quelli di Aurora Studio (lo sviluppatore di Light of Motiram), per una potenziale collaborazione con Horizon. Questo è stato rapidamente negato, ma Tencent non si è arreso. Più tardi nel corso dell'anno, Courtemanche è stato nuovamente invitato per una presentazione, ma questa volta è stata per una collaborazione su The Last of Us. Sony era interessata a questo, ma quando sono arrivati alla presentazione, Aurora Studio aveva preparato quella che sembrava un'arte e un asset più ispirati a Horizon.
I due si sono allontanati da qualsiasi potenziale collaborazione, e poi è nato Light of Motiram. È interessante sapere che PlayStation era interessata a un team che non fosse Naughty Dog a sviluppare The Last of Us. È improbabile che ci avrebbe dato il passo successivo nel viaggio di Ellie, ma è possibile che avremmo potuto avere un'altra storia ambientata nello stesso mondo.