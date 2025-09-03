Sony effettua il downgrade della memoria di archiviazione PS5 Slim in Europa

HQ

Senza alcun annuncio preventivo, Sony sta lanciando una piccola ma significativa modifica alla PlayStation 5 Slim in Europa. La prossima revisione, contrassegnata come CFI-210, non verrà più fornita con un SSD da 1 TB. Invece, la capacità di archiviazione scende a 825 GB, le stesse dimensioni con cui la PS5 originale è stata lanciata nel 2020.

Il prezzo, tuttavia, rimane invariato a 499 euro. In altre parole, ci si aspetta che gli operatori europei si accontentino di meno spazio di archiviazione pagando lo stesso prezzo. Un downgrade frustrante, soprattutto considerando la velocità con cui i blockbuster moderni possono riempire un disco rigido. Titoli come Call of Duty, Final Fantasy e Cyberpunk 2077 possono facilmente consumare più di 100 GB ciascuno.

Sony non ha ancora commentato il motivo per cui la revisione abbandona lo standard da 1 TB. Si tratta di una misura di risparmio sui costi? Un tentativo di utilizzare le unità rimanenti dal modello di lancio? Nessuno lo sa davvero. Ma una cosa è certa: i giocatori europei non stanno ottenendo la parte migliore da questo accordo.

"Per i giocatori!" appunto.