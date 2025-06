Sony fa marcia indietro: Stellar Blade non è più bloccato nella regione

HQ

Sembra che il malcontento di tutti i fan abbia dato i suoi frutti. Sony sembra essere tornata in sé e ha completamente eliminato il blocco regionale per Stellar Blade su Steam ed Epic Games Store. Come riportato in precedenza, il gioco non era inizialmente disponibile in 132 paesi per il lancio su PC l'11 giugno, il che ovviamente ha fatto arrabbiare molto molte persone. Ma non è più così, a patto che non vi capiti di vivere in Russia, Corea del Nord o Siria, dove il gioco non è ancora disponibile per l'acquisto - "dannazione".

È disponibile anche una demo del gioco per coloro che sono desiderosi di provarlo e per fortuna Stellar Blade non richiede nemmeno un account Playstation Network. Vale la pena notare, tuttavia, che la versione PC utilizza ancora Denuvo, ed è improbabile che cambi. Ad ogni modo, questa è una chiara vittoria per noi giocatori. Evviva!