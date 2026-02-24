Sony ha cercato di rendere Crimson Desert un'esclusiva PlayStation

HQ

In realtà manca meno di un mese all'arrivo di Crimson Desert, il gioco di ruolo incredibilmente ambito e ambito di Pearl Abyss che in qualche modo riesce a suonare sempre più desiderabile ogni volta che ne sentiamo parlare. Proprio la settimana scorsa è stato rivelato che il gioco non includerà microtransazioni o elementi simili perché "questa è pensata per essere un'esperienza premium che si acquista e si gode nel mondo, e non qualcosa per microtransazioni."

Ma non siamo solo noi giocatori a pensare che questo aspetto sia davvero, davvero bello. Sony sembrava anche impressionata da ciò che gli sviluppatori coreani avevano da offrire, e ora Forbes riporta che hanno quindi cercato di acquistare l'esclusiva per impedire ai giocatori di altri formati di giocarci:

"... lo studio ha dichiarato di essere stato contattato da Sony con la proposta che Sony avrebbe pagato per rendere PlayStation il proprio publisher e, di conseguenza, avrebbe sigillato un accordo esclusivo che sarebbe stato lanciato su PlayStation e avrebbe evitato Xbox per un intero anno. "

Fortunatamente, Pearl Abyss ha detto di no, il che significa che più persone avranno la possibilità di godersi l'avventura a partire dal 19 maggio. Il motivo per cui non erano interessati è spiegato come segue:

"Un accordo del genere significherebbe che una grossa fetta di ricavi, oltre alle commissioni della piattaforma, andrebbe a Sony come editore, cosa che Pearl Abyss voleva evitare."

Sony pubblicava regolarmente le proprie avventure single-player su larga scala. Negli ultimi anni, tuttavia, c'è stato un chiaro spostamento verso più servizi live all'interno dei loro studi, mentre hanno iniziato a concentrarsi sull'acquisto di esclusive single-player di terze parti come Black Myth: Wukong e Stellar Blade. Cosa ne pensi di questa strategia?