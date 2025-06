Sony ha finalmente rimosso le restrizioni regionali sulle principali versioni per PC

HQ

Mentre Sony ha dato con una mano concedendo ai giocatori senza PlayStation la possibilità di acquistare una delle sue esclusive su PC, poi toglie con l'altra, poiché solo alcune regioni possono giocare a quei giochi.

Questo è stato pesantemente criticato, specialmente quando queste restrizioni regionali sono arrivate al popolarissimo Helldivers II. Ora, come notato da Wario64, sembra che queste restrizioni siano state silenziosamente rimosse. Le pagine Steam di Marvel's Spider-Man 2, God of War: Ragnarök, The Last of Us: Part II Remastered e Helldivers II sono state aggiornate per consentire l'acquisto del gioco alle dozzine di territori precedentemente limitati.

Gli utenti di Steam in Antartide possono finalmente combattere per la Super Terra. Evviva! Su una nota più seria, questo consente un accesso più ampio per i giocatori che vogliono dare un'occhiata a queste esclusive Sony e probabilmente significherà anche più vendite. All'inizio è sempre stato un grattacapo il motivo per cui queste restrizioni erano in vigore, ma ora sembra che siano un ricordo del passato.