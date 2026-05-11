Sony ha già utilizzato la tecnologia di animazione AI, e probabilmente non lo sapevi nemmeno

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Sony sta usando l'IA, proprio come tutti gli altri oggi. Ma c'è una differenza nel modo in cui le aziende informano sull'uso delle tecnologie di IA.

Secondo Tweak Town, Sony considera l'IA un "potente strumento" e ha già utilizzato la tecnologia di animazione AI in Horizon: Zero Dawn Remastered.

Recentemente, il Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, ha illustrato l'approccio dell'azienda all'uso dell'IA nello sviluppo di giochi. La presentazione menziona specificamente l'automatizzazione dei flussi di lavoro, il miglioramento della produttività e l'accelerazione di compiti come il controllo qualità, la modellazione 3D e l'animazione.

Un esempio evidenziato è Mockingbird, uno strumento basato sull'IA che anima modelli facciali 3D utilizzando dati di performance capturing. E questa tecnologia è già stata usata per rimasterizzare Horizon: Zero Dawn. Filmati reali di acconciature venivano convertiti in modelli 3D dettagliati, riducendo significativamente il tempo necessario per realizzarli a mano. Lo sviluppatore di The Last of Us, Naughty Dog, e San Diego Studio erano tra gli altri studi PlayStation già in uso di strumenti simili.

Nishino ha rapidamente aggiunto che "la visione, il design e l'impatto emotivo dei nostri giochi deriveranno sempre dal talento dei nostri studi e performer". Tenendo conto di ciò, Sony ha stretto una partnership con Bandai Namco per esplorare come l'IA generativa possa integrare le tecnologie più recenti per servire al meglio la visione di un creatore nella produzione video.

L'IA sta anche migliorando la fedeltà visiva della PS5 Pro, poiché la tecnologia offrirà ai giocatori un modo più fresco e immersivo per godersi i propri personaggi preferiti, offrendo agli editori un "ambiente di produzione più efficiente".