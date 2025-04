Sony ha ora aumentato il prezzo della versione digitale di PlayStation 5 Questo vale per quattro grandi regioni, tra cui l'Europa, ma sorprendentemente non per gli Stati Uniti.

HQ Per tutte le console precedenti, la norma è stata che il prezzo scendesse costantemente nel corso di una generazione, in modo che sempre più persone avessero la possibilità di giocare. Ma questa generazione è diversa e invece sia PlayStation 5 che Xbox Series S/X sono aumentate di prezzo rispetto alla premiere - e ora è di nuovo il momento. Senza preavviso, Sony ha appena annunciato che a partire da oggi - 14 aprile 2025 - il prezzo della versione digitale della console aumenterà. In Europa, la PS5 Digital Edition costerà £ 429,99 / € 499,99 (un aumento di £ 40 / € 50) mentre il modello standard con lettore Blu-ray e PlayStation 5 Pro rimarrà invariato. L'aumento interessa l'Europa, il Regno Unito, l'Australia e la Nuova Zelanda. Sony giustifica l'aumento dei prezzi con l'attuale situazione economica, tra cui l'inflazione elevata e le fluttuazioni dei tassi di cambio, che si dice influenzino l'attività dell'azienda. Vale la pena notare che gli Stati Uniti non sono stati colpiti nonostante il calo del dollaro e le tariffe sui paesi che producono le unità, il che fa sospettare che Sony stia spingendo alcune delle tariffe di Trump sui clienti in quelle quattro regioni. In tutta onestà, però, hanno anche avuto un piccolo taglio di prezzo da offrire per l'unità disco esterna, che ora costerà £ 69,99 / € 79,99 (una riduzione di £ 30 / € 40). Cosa ne pensa?