Sony ha riferito di essere interessata all'acquisto di Warner Bros Streaming and Studios

La Warner in difficoltà potrebbe essere salvata da Sony? Le indiscrezioni sostengono che il colosso giapponese dei media e della tecnologia sia interessato all'acquisto dell'azienda, o meglio della recentemente annunciata WBD Streaming and Studios insieme a HBO e agli studi di gioco associati.

Il che potrebbe, in teoria, significare che marchi come Batman, Harry Potter, Game of Thrones potrebbero finire sotto l'ombrello di Sony. Sarebbe anche un'estensione della loro avventura in corso nell'industria cinematografica e televisiva, dove abbiamo visto diverse importanti IP PlayStation trasformate in media per lo streaming e la TV, oltre ai giochi.

La fonte dice che:

"Meno di una settimana dopo che Warner Bros. Discovery ha annunciato la scissione in due società separate, Sony sta prendendo in considerazione l'acquisto dello streaming di WBD e di altri asset. Fonti hanno detto a SEScoops che Sony sta valutando l'acquisto della società WBD Streaming and Studios, appena annunciata, che dovrebbe completare la separazione da WBD Global Networks entro la metà del 2026. Sony è interessata ad acquisire il servizio di streaming HBO MAX di WBD, le IP e le sue attività di gioco".

Certo, tutto deve essere preso con le pinze. Soprattutto perché una fusione così grande avrebbe attirato le reazioni di varie autorità garanti della concorrenza, non da ultimo visto tutto il clamore che è stato fatto sulla fusione tra Microsoft e Activision Blizzard. Sony ha anche diversi costosi fallimenti alle spalle, in particolare le loro iniziative di live service. Ma chissà, forse questa è la mossa di potere di cui Sony e PlayStation hanno davvero bisogno in questo momento. Che ne pensi?