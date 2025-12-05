Sony Interactive Entertainment e Bad Robot di JJ Abrams si combineranno per creare uno sparatutto cooperativo a quattro giocatori

HQ

Sony Interactive Entertainment ha stretto una collaborazione con Bad Robot Games, una divisione della casa di produzione creata da JJ Abrams. Il motivo della collaborazione è creare un nuovo gioco, uno sparatutto cooperativo a quattro giocatori che sarà diretto da Mike Booth, famoso per Left 4 Dead.

Previsto per PS5 e PC, ci viene detto di aspettarci ulteriori informazioni sul gioco in un secondo momento, ma il fatto che sia uno sparatutto cooperativo con un veterano Left 4 Dead al timone probabilmente dice molto su cosa aspettarsi da questo progetto.

Parlando del lavoro con SIE su questo gioco,Bad Robot Games la CEO Anna Sweet ha dichiarato: "La partnership con Sony Interactive Entertainment ci permette di dare vita alla nostra nuova proprietà intellettuale, con una visione ampia per questo nuovo universo. Con il supporto di PlayStation, speriamo di offrire un'esperienza audace e innovativa, davvero speciale per i giocatori. Non potrei essere più entusiasta che Mike Booth sia al timone creativo, creando un'avventura cooperativa che porterà a momenti indimenticabili con gli amici."

Chiaramente ci sono grandi ambizioni per questo gioco, che SIE produrrà e pubblicherà, lasciando la maggior parte del lavoro a Bad Robot Games. Man mano che usciranno novità su questo titolo, vi terremo aggiornati.