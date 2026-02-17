Sony lancia il piano di noleggio PS5 nel Regno Unito a partire da £9,95 al mese

HQ

Sony, insieme alla società di leasing Raylo, ha lanciato un nuovo programma nel Regno Unito in cui i giocatori possono noleggiare una PlayStation 5, con il modello più economico disponibile a poco meno di dieci sterline al mese - se si stipula un contratto di 36 mesi.

Oltre alla console, sono disponibili anche altri hardware PlayStation, dai controller extra ai visori VR, ma a differenza dei piani a rate, questo è puramente un accordo di leasing. In altre parole, quando il contratto scade, il giocatore non possiede la console ma deve restituirla o continuare a pagare mensilmente. Non è una soluzione particolarmente intelligente per il gaming a lungo termine.

Ma per chi vuole semplicemente immergersi nell'ecosistema e giocare qualche partita occasionale, potrebbe essere una soluzione sensata. Allo stesso tempo, è anche un indicatore di come le console, che prima la maggior parte delle persone poteva permettersi, stiano diventando sempre più un prodotto di lusso.

L'offerta è attualmente limitata al Regno Unito, ma Sony ha già testato schemi simili in altri mercati. Forse un assaggio di ciò che verrà?

Pensi che questo tipo di concetto di noleggio diventerà popolare per l'hardware?