Sony, Microsoft e Nintendo devono capire "che al centro di ogni studio ci sono esseri umani", dice l'ex dirigente di PlayStation

In un momento molto incerto nel settore dei giochi, molti professionisti del settore sono alla ricerca di veterani di ruolo per le strategie su ciò che i grandi nomi possono fare per mantenere la nave senza intoppi. Di recente abbiamo fatto proprio questo a DevGAMM, chiedendo all'ex dirigente di PlayStation Adam Boyes quali sono le cose che i tre grandi produttori di console devono fare con i loro studi e che attualmente non stanno facendo.

"Penso che sia una delle grandi paure che le persone hanno riguardo all'intelligenza artificiale, per esempio. È come, oh, sostituirà tutte le interazioni. Penso che ciò che è di fondamentale importanza sia capire che al centro di ogni studio ci sono gli esseri umani", ha detto. "Al centro di ogni fornitore di middleware, di ogni fornitore di motori, di ogni piattaforma, di ogni editore, ci sono gli esseri umani. E quindi garantire che ci sia ancora un percorso per essere in grado di connettersi con gli esseri umani".

"Questo è ciò che amo di DevGAMM," Boyes ha continuato. "Abbiamo persone di Unity e Unreal qui in questo momento con cui le persone possono incontrarsi e discutere. E non appena le aziende cercano di limitare quel reparto o di scomporlo in modo da non avere quelle interazioni umane, penso che gli sviluppatori inizino a soffrire perché non sentono di avere una connessione umana con una piattaforma".

Sebbene l'intelligenza artificiale sia ancora la parola d'ordine del giorno nell'industria dei giochi, poiché continua a suscitare timori da parte degli sviluppatori, sembra che abbiamo bisogno della connessione umana di cui parla Boyes ora più che mai. Se vuoi saperne di più sui pensieri di Boyes sull'intelligenza artificiale e sullo stato dei giochi, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: