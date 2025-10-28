Sony non è interessata ad acquisire Warner

HQ

Circa cinque anni fa, l'acquisizione di studi di gioco è diventata la mossa di potere dell'industria e sembrava che i giganti, guidati da Embracer Group e Microsoft, stessero letteralmente svuotando il mercato, senza che nessuna azienda fosse troppo grande per un'acquisizione. Molti sono rimasti scioccati quando Microsoft ha acquisito Bethesda e, solo un anno e mezzo dopo, è diventato chiaro che volevano anche Activision Blizzard.

Da allora, le cose si sono un po' calmate e diverse acquisizioni si sono rivelate discutibili dopo che noti sviluppatori se ne sono andati e hanno fondato le proprie società indipendenti. Ma non abbiamo ancora finito. EA è recentemente andata sotto il martello e Warner ha detto un paio di giorni fa che avrebbe preso in considerazione l'acquisizione. Sappiamo che Paramount è interessata, e si dice che anche Sony sia stata tentata, cosa che sarebbe stata un'aggiunta significativa al lato cinematografico dell'azienda e avrebbe reso Mortal Kombat e Batman titoli first-party per la divisione gaming.

Ma... Non sembra che ciò accadrà. In un'intervista con Nikkei (grazie a PushSquare), il capo di Sony Hiroki Totoki afferma che la società non è interessata a tale acquisizione:

"In questo momento, non vogliamo fare un grande affare di fusione e acquisizione a Hollywood. Vogliamo costruire una solida base nei nostri punti di forza di anime e giochi".

Totoki ritiene che esistano altri mercati con prospettive di crescita potenzialmente migliori, citando il seguente esempio:

"Il mercato globale degli anime è agli albori in questo momento e continuerà a crescere a due cifre per un po'".

Insomma, non sembra interessante che Sony acquisisca Warner, ma non sarebbe stato emozionante vedere sia Batman che Spider-Man sotto lo stesso tetto?