Sony offre un po' di nostalgia basata sui video mentre PlayStation compie 30 anni

Il primogenito di Sony compie 30 anni proprio questo mese, che viene celebrato via X da un video nostalgico dell'avvio della console.

Questo mese, esattamente 30 anni fa, Sony ha lanciato la sua prima console di gioco, e quelli di noi che sono abbastanza vecchi da ricordare penseranno a quanto fosse incredibilmente impressionante quell'iconica demo di dinosauri, a quanto fosse sorprendente Wipeout e a quanto fosse avvincente la conversione arcade di Namco Ridge Racer.

È anche facile ripensare alla prima volta che abbiamo giocato a Resident Evil (e collettivamente ci siamo fatti la pipì nei pantaloni!), alla prima volta che ci siamo imbattuti nella grotta tibetana in Tomb Raider, o quando Aeris è morto in Final Fantasy VII. Fantastici ricordi di gioco di un'epoca fantastica, tramite una fantastica console.

Sony ha celebrato questo traguardo e la propria storia pubblicando un piccolo e adorabile video clip di una PlayStation accesa e di quell'iconico suono in riproduzione.

