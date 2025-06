Sony: per la prima volta, più persone giocano su PS5 che su PS4

HQ

Sony ha confermato che, per la prima volta, PlayStation 5 ha ora più utenti attivi mensili rispetto al suo predecessore, PlayStation 4. In precedenza, entrambe le console avevano circa 49 milioni di utenti ciascuna, ma secondo gli ultimi dati (grazie, VGC), PlayStation 5 ha ora preso il comando, anche se le cifre esatte non sono disponibili.

In totale, PlayStation può vantare 124 milioni di giocatori attivi al mese. Si tratta di un aumento significativo rispetto allo stesso rapporto dell'anno scorso, quando c'erano 97 milioni di giocatori attivi al mese. Inoltre, è stato anche notato che chi gioca su PlayStation 5 è generalmente più attivo e spende di più in giochi, accessori e servizi.

Il capo di Sony Hideaki Nishino ha dichiarato quanto segue durante la presentazione:

"Questi attori sono molto coinvolti e spendono di più in contenuti e servizi rispetto alle generazioni precedenti. Tuttavia, PlayStation 4 rimane un importante punto di accesso per i giocatori esistenti per sperimentare i nostri contenuti e servizi, e rimaniamo impegnati a servirli".

Nishino ha anche menzionato la prossima generazione di console e ha definito PlayStation e il suo modello di business una "piattaforma multiforme".

"Ora abbiamo un ampio ecosistema di giocatori altamente coinvolti sia per la generazione PlayStation 5 che per PlayStation 4, quindi naturalmente c'è un enorme interesse per la nostra strategia console di prossima generazione.

"Anche se non possiamo condividere ulteriori dettagli in questa fase, il futuro della piattaforma è in cima ai nostri pensieri. Ci impegniamo a esplorare un modo nuovo e migliorato per i giocatori di interagire con i nostri contenuti e servizi".

Ci sono voluti poco più di quattro anni - la console è stata lanciata nel novembre 2020 - perché questo cambiamento avvenisse. Il fatto che molti dei più grandi giochi di Sony abbiano continuato a essere rilasciati su PlayStation 4 ha probabilmente significato che molti giocatori semplicemente non hanno avuto così fretta di aggiornare, e a giudicare da ciò che Nishino ha detto oggi, è probabile che PlayStation 4 continui a prosperare per diversi anni a venire, ed è chiaro che la strategia di Sony di supporto a lungo termine per le sue console è qualcosa che risuona con i consumatori.