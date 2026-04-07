Sony prepara silenziosamente un futuro multipiattaforma che include PC, mobile e "console"

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Ci sono state molte voci secondo cui Sony potrebbe ridurre i suoi sforzi multipiattaforma, in particolare su PC, per titoli non multiplayer, ma a giudicare da un annuncio di lavoro giapponese scoperto da Phrasemaker, la situazione potrebbe essere più complicata di così.

Nello spot, Sony afferma di lavorare per migliorare la PlayStation Network, che include PC, console (quindi non necessariamente solo PlayStation) e mobile. Hanno anche menzionato che questo lavoro sul cross-play viene fatto per supportare "centinaia di milioni di persone", intendendo molto più di semplici giocatori PlayStation:

"Attualmente stiamo lavorando per migliorare ulteriormente le funzionalità di comunicazione che collegano i giocatori in tutto il mondo e per sviluppare nuove funzionalità (chat vocale) da distribuire su più piattaforme (console, PC, mobile)."

Finora, sembra che questo concetto sia ancora lontano, e Sony spiega ulteriormente la loro posizione nel processo:

"Questo progetto è nella fase di considerazione e costruzione di una nuova architettura server, senza essere vincolato dai framework esistenti."

In altre parole, probabilmente passerà molto tempo prima di vedere risultati concreti, e forse questo è un servizio che Sony punta a rendere pronto giusto in tempo per il lancio della PlayStation 6, che si vocifera sia nel 2028.