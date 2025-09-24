Gamereactor

Sony presenta gli altoparlanti da gioco wireless Pulse Elevate

Sony non si è limitata a mostrare i giochi durante il suo ultimo State of Play. L'azienda ha anche rivelato Pulse Elevate, una nuovissima coppia di altoparlanti desktop wireless costruiti per i giochi.

Non si trattava solo di partite durante lo State of Play di stasera. Sony ha anche colto l'occasione per presentare Pulse Elevate, altoparlanti wireless creati appositamente per i giochi e destinati a completare i prodotti Pulse esistenti, ovvero Pulse Elite e Pulse Explore. Questi altoparlanti sono progettati per funzionare con più fonti: PC, Mac, console PlayStation, PlayStation Portal o anche uno smartphone se preferisci.

All'interno, sono dotati di driver magnetici planari e subwoofer integrati per bassi più profondi e nitidi. Inoltre, sono dotati di Tempest 3D AudioTech di Sony e microfoni integrati per una chat vocale senza interruzioni.

Pulse Elevate si connette utilizzando la tecnologia proprietaria PlayStation Link di Sony, che, secondo Sony, offre una latenza ultra-bassa e una trasmissione del segnale quasi senza perdite su dispositivi compatibili. È incluso anche il supporto Bluetooth e ogni altoparlante ospita una batteria ricaricabile con un dock di ricarica abbinato, che semplifica il passaggio dall'uso fisso a quello portatile.

Gli altoparlanti saranno lanciati all'inizio del prossimo anno in due colori: Midnight Black e White in edizione limitata, quest'ultimo disponibile esclusivamente presso lo store di Sony e rivenditori selezionati. I prezzi e una data di uscita esatta non sono stati ancora rivelati; per ora, Sony promette solo un debutto "all'inizio del prossimo anno".

Allora, sei tentato dal nuovo Pulse Elevate?

