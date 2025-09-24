Sony presenta gli altoparlanti da gioco wireless Pulse Elevate

HQ

Non si trattava solo di partite durante lo State of Play di stasera. Sony ha anche colto l'occasione per presentare Pulse Elevate, altoparlanti wireless creati appositamente per i giochi e destinati a completare i prodotti Pulse esistenti, ovvero Pulse Elite e Pulse Explore. Questi altoparlanti sono progettati per funzionare con più fonti: PC, Mac, console PlayStation, PlayStation Portal o anche uno smartphone se preferisci.

All'interno, sono dotati di driver magnetici planari e subwoofer integrati per bassi più profondi e nitidi. Inoltre, sono dotati di Tempest 3D AudioTech di Sony e microfoni integrati per una chat vocale senza interruzioni.

Pulse Elevate si connette utilizzando la tecnologia proprietaria PlayStation Link di Sony, che, secondo Sony, offre una latenza ultra-bassa e una trasmissione del segnale quasi senza perdite su dispositivi compatibili. È incluso anche il supporto Bluetooth e ogni altoparlante ospita una batteria ricaricabile con un dock di ricarica abbinato, che semplifica il passaggio dall'uso fisso a quello portatile.

Gli altoparlanti saranno lanciati all'inizio del prossimo anno in due colori: Midnight Black e White in edizione limitata, quest'ultimo disponibile esclusivamente presso lo store di Sony e rivenditori selezionati. I prezzi e una data di uscita esatta non sono stati ancora rivelati; per ora, Sony promette solo un debutto "all'inizio del prossimo anno".

Allora, sei tentato dal nuovo Pulse Elevate?