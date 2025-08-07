Sony raggiunge un importante traguardo con 80 milioni di PS5 vendute

HQ

Sony ha ancora una volta motivo di festeggiare, poiché ha rivelato che 80 milioni di unità PlayStation 5 sono state vendute a livello globale. Solo nell'ultimo trimestre sono state vendute più di 2,5 milioni di unità, per un totale di 80 milioni dal lancio della console.

Questo deriva dagli ultimi dati finanziari di Sony, che evidenziano anche che oltre a vendere unità console, sta anche facendo un buon lavoro vendendo giochi e mantenendo l'interesse dei clienti. Sono stati venduti 72 milioni di giochi, l'83% dei quali è stato acquistato digitalmente. Non è menzionato nel documento, ma immaginiamo che le uscite Xbox su PS5 nell'ultimo trimestre potrebbero aver contribuito a incrementare le vendite di conseguenza.

Sony nota un aspetto negativo quando si tratta delle sue vendite digitali, che è l'impatto sulle entrate causato dal ritardo di un titolo first-party rispetto all'ultimo trimestre. È possibile che questo si riferisca a Marathon, o forse a Lost Soul Aside, che è stato posticipato da un'uscita di maggio a un lancio di agosto.

Ad ogni modo, Sony è piuttosto soddisfatta dei suoi ultimi dati finanziari, tanto che ha rivisto al rialzo le sue previsioni per il suo reddito operativo. Con Ghost of Yotei che deve ancora arrivare nel corso dell'anno, forse vedremo risultati finanziari più forti quando chiuderemo il libro sul 2025.