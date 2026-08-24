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Sony ricorda ai giocatori che i loro giochi sono solo licenze

Tra le discussioni su un grande boicottaggio della PlayStation, Sony ha deciso di spiegare che i giocatori non possiedono i titoli che hanno acquistato.

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Ieri è stato l'inizio del famigerato boicottaggio di PlayStation, poiché i giocatori che si sentono delusi dalle recenti azioni dell'azienda (principalmente la decisione di eliminare i dischi fisici) pianificano di astenersi dal giocare o acquistare giochi per le console Sony.

È probabile che la notizia del boicottaggio sia arrivata a Sony, dato che gli utenti ora riportano (tramite Tom Warren su Bluesky) che l'azienda ha contattato i giocatori PlayStation per ricordare loro i termini che hanno accettato, comprese le regole per l'acquisto di giochi, che, in sostanza, sono più simili a un noleggio:

"Il Software è concesso in licenza a te, non venduto. Ti viene concessa una licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile e personale per giocare o utilizzare il Software per il tuo uso privato e non commerciale sul sistema o dispositivo per cui era stato pensato."

Non è chiaro se abbastanza persone abbiano aderito al boicottaggio da avere un reale impatto, ma il fatto che Sony ora stia inviando questa email suggerisce almeno che abbiano preso atto dell'insoddisfazione.

Sony ricorda ai giocatori che i loro giochi sono solo licenze


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