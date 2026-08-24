Sony ricorda ai giocatori che i loro giochi sono solo licenze

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Ieri è stato l'inizio del famigerato boicottaggio di PlayStation, poiché i giocatori che si sentono delusi dalle recenti azioni dell'azienda (principalmente la decisione di eliminare i dischi fisici) pianificano di astenersi dal giocare o acquistare giochi per le console Sony.

È probabile che la notizia del boicottaggio sia arrivata a Sony, dato che gli utenti ora riportano (tramite Tom Warren su Bluesky) che l'azienda ha contattato i giocatori PlayStation per ricordare loro i termini che hanno accettato, comprese le regole per l'acquisto di giochi, che, in sostanza, sono più simili a un noleggio:

"Il Software è concesso in licenza a te, non venduto. Ti viene concessa una licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile e personale per giocare o utilizzare il Software per il tuo uso privato e non commerciale sul sistema o dispositivo per cui era stato pensato."

Non è chiaro se abbastanza persone abbiano aderito al boicottaggio da avere un reale impatto, ma il fatto che Sony ora stia inviando questa email suggerisce almeno che abbiano preso atto dell'insoddisfazione.