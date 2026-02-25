Sony rilancerà il franchise spin-off di Spider-Man con nuovi attori

HQ

Dopo aver avuto probabilmente la peggior serie di adattamenti a fumetti tra le peggiori partite critiche, Sony è pronta a rilanciare lo spin-off di Spider-Man. Lasciando il principale lanciatelane alla versione di Peter Parker di Marvel e Tom Holland, Sony ha invece costruito il suo Spider-Verse live-action attorno a personaggi chiave come Venom, Morbius e Madame Web.

Con la maggior parte di queste imprese cinematografiche che falliscono in modo piuttosto estremo, sembra sia il momento di nuovi volti. Parlando con Matt Belloni e Lucas Shaw di Bloomberg nel programma The Town di Belloni, il CEO di Sony Pictures Tom Rothman ha confermato che la compagnia tornerà a questi personaggi un giorno, ma che quando lo farà ci sarà un "nuovo reboot" con nuovi attori che riprenderanno ruoli precedenti.

Quindi, niente più Tom Hardy Venom, niente più Jared Leto Morbius, e niente più Madame Web di Dakota Johnson. Che senso ha? Scherzi a parte, sembra che questo reboot non sia una preoccupazione immediata per Sony al momento, che ha avuto molto successo con Spider-Man ancora nella parte dell'animazione. Quando la trilogia Spider-Verse sarà conclusa, forse allora le avventure live-action dovranno essere riavviate.