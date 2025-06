Sony rilascia un'app educativa gratuita Climate Station per PlayStation 5 e PSVR2

Sony Interactive Entertainment e l'alleanza Playing for the Planet delle Nazioni Unite hanno collaborato a Climate Station, un'app gratuita per PlayStation 5 e PSVR2 che mira a informare sul cambiamento climatico in un modo nuovo e più entusiasmante.

"Che tu sia un esploratore curioso, un detective dei dati o semplicemente alla ricerca di qualcosa di assolutamente unico in cui immergerti, questa app gratuita disponibile oggi su PlayStation 5 e PlayStation VR2 è la tua porta d'accesso per comprendere le forze che plasmano il nostro mondo."

- Dan Bardino, direttore senior dello sviluppo strategico e delle operazioni di PlayStation Studios

L'app ha più di 90 minuti di contenuti interattivi e ti guida attraverso argomenti come l'innalzamento del livello del mare, il cambiamento delle temperature e un futuro climatico cupo, il tutto basato sui dati di Berkeley Earth, NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Norwegian Polar Institute e Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

L'app è stata creata in collaborazione con il Dipartimento di Meteorologia dell'Università di Reading, Berkeley Earth e l'Alleanza delle Nazioni Unite Playing for the Planet, dove quest'ultima sta lavorando con l'industria dei giochi e altri per diffondere i loro messaggi sul cambiamento climatico.

Climate Station è gratuito e disponibile ora su PlayStation Store.