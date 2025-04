Sony rimuove il suo bonus invernale annuale in Giappone e aumenta invece gli stipendi mensili

HQ

Sebbene i programmi di bonus non siano del tutto rari in Europa, sono ancora più comuni in Giappone e negli Stati Uniti, dove i bonus vengono regolarmente assegnati per incoraggiare buone prestazioni e raggiungere (e idealmente superare) gli obiettivi. In Giappone, di solito c'è un bonus per l'estate e uno per l'inverno, e le somme in gioco sono spesso piuttosto consistenti.

Ora Nikkei (via Automaton) riporta che Sony e Bandai Namco hanno deciso di eliminare i tradizionali bonus invernali e di aumentare invece gli stipendi mensili fissi. Ciò darà ai dipendenti un reddito più stabile e renderà le aziende un luogo di lavoro più attraente, con la speranza che i dipendenti vogliano rimanere mentre i nuovi talenti possono essere attratti.

In Sony, oltre ai regolari aumenti di stipendio, il bonus da solo prevede un aumento mensile per i dipendenti di 38.000 yen (circa 202 sterline/239 euro). Nel frattempo, Bandai Namco ha implementato questo cambiamento già nel 2022 e da allora ha aumentato gli stipendi mensili dell'equivalente di circa 449 sterline/522 euro. Nikkei scrive anche che si prevede che gli stipendi degli sviluppatori di giochi giapponesi continueranno a salire rapidamente, un segno del boom che l'industria dei giochi giapponese ha vissuto negli ultimi anni.