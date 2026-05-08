Sony rischia un accordo di 8 milioni di dollari per rivendicazioni sul monopolio del PlayStation Store

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Sony potrebbe essere costretta a rimborsare milioni di giocatori a seguito di una causa collettiva di grande riguardo. Un tribunale statunitense ha ora approvato preliminarmente un accordo del valore di quasi 8 milioni di dollari a seguito di accuse secondo cui l'azienda avrebbe abusato del suo dominio nel mercato digitale.

In un comunicato stampa, l'azienda afferma che:

"La Corte ha approvato preliminarmente la proposta di accordo tra i Querelanti e il Convenuto ("l'Accordo"). La proposta di accordo prevederà il pagamento di 7.850.000 dollari (l'"Importo della Risoluzione") per risolvere le richieste dei Querelanti e dei Membri della Classe di Accordo contro il Convenuto,"

Tutto è iniziato sei anni fa, quando Sony ha bloccato diversi rivenditori dal vendere codici digitali per PlayStation. I critici sostengono che questo abbia costrinciato i giocatori ad acquistare direttamente tramite PSN, che di conseguenza non ha avuto concorrenza.

I giocatori negli Stati Uniti che hanno acquistato giochi digitali tra il 2019 e il 2023 possono ora avere diritto a un risarcimento, e i titoli idonei includono The Last of Us, Resident Evil 4, FIFA e NBA 2K. Tuttavia, i rapporti indicano che i rimborsi non saranno sostanziali, non più di pochi dollari o crediti PSN.