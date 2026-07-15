Sony ritarda il lancio del fight stick FlexStrike a causa di problemi di produzione

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Il fight stick wireless FlexStrike di PlayStation ha subito un rilancio. Dopo che i preordini sono stati attivi il 12 giugno, per un lancio previsto il 6 agosto, siamo stati informati che questa data non sarà più rispettata, a seguito di "ritardi di produzione imprevisti."

"A causa di ritardi di produzione imprevisti, il fight stick wireless FlexStrike sarà lanciato in un secondo momento. Presto condivideremo un aggiornamento. Stiamo lavorando per garantire la migliore esperienza possibile ai nostri giocatori con FlexStrike, quindi stiamo dedicando tempo extra a completare il prodotto. Ci scusiamo per questo ritardo e non vediamo l'ora di portare l'esperienza FlexStrike nella community al momento del lancio," scrive Sony tramite il PlayStation Blog. La data originale di lancio, il 6 agosto, è stata cancellata dal post del blog, e chi ha già prenotato è consigliato di controllare lo stato dell'ordine tramite direct.playstation.com.

Il lancio del fight stick wireless FlexStrike era pensato per affiancarsi con l'uscita di Marvel Tokon: Fighting Souls. Anche se questo ritardo non impedirà a chi di approfondire l'ultimo picchiaduro di Arc System Works, lascia incerta l'uscita dell'accessorio per il picchiaduro. Si spera che il ritardo non ritardi troppo il lancio, ma se speravi di aprire Tokon della Marvel con un nuovo bastone da combattimento, quel sogno dovrà essere rimandato di qualche po'.