Sony segnala il primo calo della forza lavoro di PlayStation

Anno dopo anno, la tendenza è stata la stessa, la divisione PlayStation di Sony è cresciuta in linea con il mercato e il fatto che i giochi e i servizi sono diventati più complessi. Ora, però, Game File nota qualcosa di interessante, ovvero che per la prima volta da quando le misurazioni hanno iniziato ad essere pubblicate (nel 2020), e quindi probabilmente in assoluto, il numero è diminuito.

Lo scorso marzo, PlayStation era composta da 12.700 persone, ma quest'anno il numero è sceso a 12.100. Nell'articolo possiamo leggere:

"La diminuzione dell'organico arriva in mezzo a due anni di licenziamenti molto visibili in una delle aziende di maggior successo dell'industria dei videogiochi".

Nel febbraio dello scorso anno, Sony ha annunciato che avrebbe licenziato un totale di 900 persone e ha chiuso il suo London Studio. Da allora ci sono stati anche altri licenziamenti minori, che insieme rappresentano la riduzione.