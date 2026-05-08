Sony si prepara per PlayStation 6 aumentando gli "investimenti per la piattaforma di nuova generazione"

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Come parte dell'ultimo rapporto finanziario di Sony, che conclude l'ultimo anno fiscale, il produttore di hardware ha commentato direttamente il motivo per cui le previsioni di reddito operativo per il prossimo anno sono piatte e non dovrebbero migliorare rispetto all'anno appena concluso.

In sostanza, mentre molte discussioni oggi ruotano attorno a Microsoft e alle sue ambizioni per Project Helix, la prossima generazione di Xbox, Sony sta silenziosamente impegnandosi e si prepara per la PS6, seppur in modo molto meno aperto.

Il rapporto accenna al motivo per cui la previsione dell'utile operativo è piatta, spiegando: "La previsione dell'utile operativo per l'anno fiscale 2026 è essenzialmente stabili anno su anno, a causa dell'inclusione di un aumento degli investimenti per la piattaforma di nuova generazione."

Sony aggiunge una precisazione: se si tolgono i costi sostenuti dallo sforzo di nuova generazione, il suo profitto è "previsto che cresca costantemente a un ritmo a due cifre."

Quando pensi che Sony parlerà apertamente per la prima volta della prossima generazione di PlayStation?