Sony sostiene che i giochi digitali non possano essere posseduti

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Nonostante le critiche acerbe e un'ondata di attenzione mediatica negativa, Sony sembra mantenere la sua posizione e interromperà i giochi fisici a gennaio 2028. Dopo di ciò, saranno disponibili solo acquisti digitali, il che limiterà la possibilità dei consumatori di acquistare dove i prezzi sono più bassi e offrirà loro meno protezione per il futuro, dato che i giochi PlayStation di proprietà digitale non hanno praticamente alcuna protezione futura.

Ora, Game File (tramite Insider Gaming) riporta che Sony, in un'udienza in tribunale dopo essere stata accusata di non aver rispettato la Digital Goods Law della California, ha dichiarato che i giochi digitali non possono essere posseduti. Spiegano la loro posizione come segue:

"Come ammettono i querelanti, anche la Sezione 1 della SPLA spiega che "Il Software è concesso in licenza a te, non venduto." Questo ha senso. Nell'era digitale, non è plausibile sostenere che consumatori ragionevoli credessero di ottenere la 'proprietà' di un gioco digitale. Se fosse stato così, allora il querelante Edward Heycock non avrebbe potuto ottenere il gioco Resident Evil Requiem il 25 febbraio 2026, per 69,99 dollari dal PlayStation Store dopo che il querelante Jason Mendoza aveva ottenuto Resident Evil Requiem il 14 febbraio 2026, perché allora sarebbe stato il possesso del signor Mendoza, e non Sony."

Probabilmente avremo motivo di rivedere la questione, ma sembra che sia una decisione per cui Sony intende lottare.