Sony sta chiudendo il PlayStation Store su PS3 e PS Vita

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Anche se non produce giochi per PlayStation 3 da un periodo considerevole, Sony ha mantenuto il PlayStation Store attivo sulla sua piattaforma di ultima e scorsa generazione per quasi due decenni ormai. Ma questo sostegno sta per finire.

In linea con l'annuncio che i supporti fisici stanno per scadere e che presto Sony non producerà più dischi per nuovi giochi su console PlayStation, il colosso dell'intrattenimento ha anche annunciato che il PS Store sarà chiuso sia su PS3 che su PS Vita.

Questo cambiamento entrerà in vigore in alcune regioni a partire da agosto 2026 (inclusi Messico, Honduras e Nicaragua), per poi diffondersi in altri paesi dell'America Latina e del Medio Oriente entro la fine del 2026, tutto questo prima che tutti gli altri paesi subiscano la chiusura nel luglio 2027.

Ci viene detto che quando i negozi saranno chiusi, gli utenti non potranno più effettuare acquisti di contenuti, ma potranno comunque scaricare contenuti già acquistati "per il prossimo futuro."

Allo stesso modo, per quanto riguarda il motivo di questo cambiamento, Sony spiega: "Man mano che il PlayStation Store continua a evolversi per supportare i moderni sistemi di commercio, inclusi standard aggiornati per l'elaborazione dei pagamenti, PS3 e PS Vita non sono più in grado di supportare questi aggiornamenti al livello richiesto. Di conseguenza, dovremo chiudere il PlayStation Store su questi dispositivi".