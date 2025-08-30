Sony svela il secondo teaser di Nuremberg prima della premiere del TIFF

Sony ha rilasciato un secondo teaser per ilNuremberg prossimo dramma storico, diretto da James Vanderbilt (Zodiac, The Amazing Spider-Man). Il trailer offre uno sguardo più approfondito sull'intensità psicologica e giudiziaria che il film ritrae.

Nuremberg rivisita i processi storici in cui figure di spicco della Germania nazista furono ritenute responsabili di crimini di guerra. Rami Malek interpreta lo psichiatra americano Douglas Kelley, incaricato di determinare se diversi nazisti di alto rango fossero mentalmente idonei a sostenere un processo. Più scava a fondo, più rimane invischiato in un duello psicologico con Hermann Göring, interpretato da Russell Crowe.

Michael Shannon si unisce al cast nei panni del procuratore capo Robert H. Jackson, la cui missione è garantire che gli architetti dell'Olocausto affrontino la giustizia. Il film sarà presentato in anteprima negli Stati Uniti il 7 novembre e sarà proiettato in anticipo al Toronto International Film Festival questo autunno.

Sei pronto per Nuremberg ?