Sony sviluppa una tecnologia di generazione di frame basata sull'IA per le piattaforme PlayStation
La tecnologia di generazione dei frame basata sull'IA arriverà sulle piattaforme PlayStation, in stretta collaborazione con AMD.
Mark Cerny, architetto capo di Sony PlayStation, ha rilasciato un'intervista a Digital Foundry, e si è rivelato qualcosa di interessante. Sony sviluppa una tecnologia di generazione di fotogrammi basata sull'intelligenza artificiale per le "piattaforme PlayStation" in stretta collaborazione con AMD.
L'obiettivo di tutto questo è piuttosto semplice: migliorare il refresh rate dei frame dei giochi senza richiedere hardware significativamente più potente. In questa tecnologia di generazione di fotogrammi, l'intelligenza artificiale crea immagini intermedie tra i fotogrammi effettivamente renderizzati, e questo può aumentare le prestazioni percepite. Come sappiamo, il DLSS di Nvidia segue lo stesso principio di base.
La tecnologia si basa sul progetto congiunto Amethyst di Sony e AMD, che si concentra su una soluzione grafica che utilizza il machine learning per la piattaforma PlayStation. Il prossimo pacchetto FSR Redstone di AMD funge da base e include tecniche di ricostruzione legate al miglioramento delle immagini, alla generazione di fotogrammi e al ray-tracing.
Ma cosa sono queste "piattaforme PlayStation", allora? A riguardo Cerny è stato piuttosto criptico, ma una cosa è chiara: non è previsto nulla per quest'anno.
"Tutto quello che posso dire è che non abbiamo altre uscite previste per quest'anno. E che non vedo l'ora di discuterne ancora in futuro!"