Sony sviluppa una tecnologia di generazione di frame basata sull'IA per le piattaforme PlayStation

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Mark Cerny, architetto capo di Sony PlayStation, ha rilasciato un'intervista a Digital Foundry, e si è rivelato qualcosa di interessante. Sony sviluppa una tecnologia di generazione di fotogrammi basata sull'intelligenza artificiale per le "piattaforme PlayStation" in stretta collaborazione con AMD.

L'obiettivo di tutto questo è piuttosto semplice: migliorare il refresh rate dei frame dei giochi senza richiedere hardware significativamente più potente. In questa tecnologia di generazione di fotogrammi, l'intelligenza artificiale crea immagini intermedie tra i fotogrammi effettivamente renderizzati, e questo può aumentare le prestazioni percepite. Come sappiamo, il DLSS di Nvidia segue lo stesso principio di base.

La tecnologia si basa sul progetto congiunto Amethyst di Sony e AMD, che si concentra su una soluzione grafica che utilizza il machine learning per la piattaforma PlayStation. Il prossimo pacchetto FSR Redstone di AMD funge da base e include tecniche di ricostruzione legate al miglioramento delle immagini, alla generazione di fotogrammi e al ray-tracing.

Ma cosa sono queste "piattaforme PlayStation", allora? A riguardo Cerny è stato piuttosto criptico, ma una cosa è chiara: non è previsto nulla per quest'anno.

"Tutto quello che posso dire è che non abbiamo altre uscite previste per quest'anno. E che non vedo l'ora di discuterne ancora in futuro!"