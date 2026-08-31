Sony trasmetterà due presentazioni State of Play consecutive questo giovedì

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Siamo quasi a settembre, l'estate "finisce" e inizia il nuovo percorso, oltre a un mese assolutamente folle con oltre una dozzina di giochi importanti, stretti in questo mese per sfuggire all'influenza di GTA VI. Tokyo Game Show si terrà presto, e Sony avrà giochi da mostrare in due State of Play in onda questa settimana.

Giovedì 3 settembre, alle 15:00 CEST, alle 14:00 BST, andrà in onda uno State of Play, "con aggiornamenti e annunci da parte di PlayStation Studios e dei nostri partner terzi", concludendosi con uno sguardo esteso a Final Fantasy VII Revelation.

Subito dopo, inizierà uno State of Play Japan, condotto da Yuki Kaji, con approfondimenti sui prossimi giochi provenienti da studi di videogiochi in Giappone e Asia, inclusi nuovi annunci. Il primo State of Play sarà in inglese con sottotitoli in giapponese disponibili, e il secondo sarà in giapponese con sottotitoli in inglese disponibili.

Non ci sono informazioni sulla durata di questi eventi, ma giovedì 3 settembre avremo due dosi di giochi per PlayStation 5. Sei emozionato?