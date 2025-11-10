Sony Xperia 1 VII

Nei tempi moderni, beh, anche nei tempi antichi, non è sempre stato l'argomento migliore, né i fatti reali, a vincere una discussione o il favore del popolo, se è per questo.

Lo stesso vale per gli smartphone, le funzioni non vengono utilizzate da nessuno e i colori vivaci spesso ti tolgono di tasca la vincita e i soldi. Rimasto bloccato in questa frenesia dei consumatori è il Xperia 1 VII. È sottile, discreto, non fa rumore e non cerca affatto di attirare l'attenzione, a differenza dei suoi lontani cugini di colori vivaci e disegni vivaci.

Sony ha sempre puntato molto sulla sua fotocamera e sulla tecnologia di visualizzazione superiori, ma sfoggiando un Snapdragon 8 Elite, questo è a tutti gli effetti da considerare come un telefono di punta alla pari con i migliori di Samsung e Apple.

Sony è stata anche intelligente nel suo marketing, e mentre altri marchi affermano che i loro sistemi di intelligenza artificiale personalizzati, che di solito sono solo Google Gemini con un nome diverso, possono fare magie, farti il caffè e scegliere i numeri giusti della lotteria, Sony ha optato per un percorso diverso. Ciò significa utilizzare marchi esistenti e consolidati per fornire solennità ai prodotti, come le sue telecamere Alpha, Walkman ingegneria del suono e Bravia Display.

Anche il design è sottile e industriale, con scanalature che corrono lungo le linee dell'inquadratura e un pulsante di scatto dedicato per le foto. Questo è in netto contrasto con le molte app interne di Sony che sono incluse, perché Sony ama il proprio software e le proprie app, e si dovrebbe abbracciarlo.

Il telefono include anche Google Gemini per l'intelligenza artificiale, oltre a funzionalità AI aggiuntive per quasi tutto ciò che riguarda la fotocamera, in particolare per video e foto, sotto forma di Xperia Intelligence, che funziona nelle ombre con stabilizzazione dell'immagine, inquadratura automatica e soppressione del rumore. È esattamente così sottile ma così efficiente come ci si aspetterebbe. Mentre l'inquadratura automatica e simili potrebbero essere più rivolte ai tipi "SoMe" che non possono portare in giro un gimbal, personalmente mi piace la stabilizzazione della fotocamera poiché spesso scatto foto a mano libera, nonostante numerosi professionisti mi abbiano detto che stabilizzare il telefono contro un oggetto solido è la chiave per un'immagine nitida. Ma il fatto che Sony abbia scelto di utilizzare i propri piccoli miglioramenti all'intelligenza artificiale mostra anche perché e come sono diversi, poiché semplicemente si rifiutano di lasciare andare il loro DNA Sony. E, cosa forse più importante, le foto notturne vengono bene. Adoro l'interfaccia della fotocamera Sony, ma se sei un principiante della tecnologia, molto probabilmente ti spaventerà, poiché presenta molte opzioni nella GUI che di solito sono nascoste su marchi più tradizionali. E sì, si ottiene un sensore Exmor e Zeiss ottica, credo, ma sembra che solo il trattamento antiriflesso sia Zeiss, e non l'intero modulo ottico.

Se hai avuto i modelli precedenti, potresti già sapere cosa ti aspetta. Quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e due anni extra per la sicurezza, un OLED LTPO da 6,5" a 120 Hz, un display Gorilla Glass Victus 2 (l'ho lasciato cadere, non un graffio) e lo strano formato 19,5:9 che rende l'esperienza quasi cinematografica, ma garantisce anche un fattore di forma sottile per la tua mano. Allo stesso tempo, ottieni alcuni dei migliori altoparlanti in uno smartphone, il che è sia un bene che un male, perché l'asticella è così bassa mentre li usiamo molto allo stesso tempo.

12 GB di memoria, 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione (anche se molti paesi non riescono ad avere il modello da 512 GB) e poi il supporto per le schede MicroSDXC sono le due opzioni che ottieni, combinate con una CPU Snapdragon 8 Elite e una batteria da 5000 mAh, che è limitata a 30 Watt di ricarica cablata per qualche motivo che non riesco a capire. È onestamente fastidioso, allo stesso modo in cui la registrazione video è limitata a 4K/120 FPS. Sony chiaramente non ha previsto il mio utilizzo quando ha affermato che 5000 mAh sono sufficienti per due giorni, perché non è di gran lunga, ma copre un'intera giornata, qualcosa di cui non tutti i telefoni che ho testato possono vantarsi.

Le fotocamere sono doppie da 48 MP e un teleobiettivo da 12 MP e sono fantastiche. Amo soprattutto il teleobiettivo, ma per qualche motivo non sono stato in grado di creare immagini basate sul bokeh, che è il segno distintivo di qualsiasi aspirante utente esperto che pensa di capire come funzionano effettivamente le fotocamere del telefono. Oppure puoi fare come la maggior parte della mia famiglia, la modalità ritratto e lo scatto automatico... L'effetto bokeh in verticale può essere facilmente regolato, ma molti troveranno l'impostazione standard leggermente aggressiva, anche se a me piace. Entrambi fanno un lavoro decente quando manca la luce del giorno, con il teleobiettivo che viene colpito meglio, soprattutto se si utilizza anche lo zoom. A proposito, mentre la qualità dell'immagine è davvero buona in modalità macro, non c'è l'autofocus, il che richiede un po' di tempo per abituarsi. Questo telefono è molto rivolto a coloro che sono già bravi con la loro attrezzatura, non esiste una modalità facile (beh, c'è...) ma è chiaramente rivolto all'utente istruito che sa come gestire le impostazioni e le opzioni manuali, creando così immagini di gran lunga superiori a qualsiasi foto fatta con la tripla auto. Significa anche che un utente inesperto avrà immagini orribili aggiunte al proprio spazio di archiviazione. E fai attenzione allo zoom ottico limitato, poiché lo zoom digitale non è mai buono, e non lo è nemmeno in questo telefono, poiché il rumore dell'immagine e l'immediata perdita di dettagli si verificheranno se si scherza.

Trattandosi di un Sony, l'audio LDAC è supportato per coloro che preferiscono l'audio ad alta risoluzione in movimento e, sebbene sia una questione piccola e irrilevante per la maggior parte, per me è importante.

Per quanto riguarda i colori, l'esemplare in prova era in nero, ma sono disponibili sia il verde che il viola.

Il prezzo è come sempre un problema e i telefoni di punta costano circa 1.400 euro. È costoso, ma si potrebbe obiettare che si ottiene più potenza da qualche altra parte, perché lo si fa, ma si perde anche un prodotto solido con stile e sfumature sottili.