Sophie Turner annunciata come la nuova Lara Croft per la serie live action di Amazon Tomb Raider

Lara Croft è stata interpretata sul grande schermo da Angelina Jolie e Alicia Vikander. La prossima attrice a ricoprire il ruolo iconico (oltre a Hayley Atwell, che l'ha doppiata nella serie animata Netflix) sarà Sophie Turner, nota per il ruolo di Sansa Stark in Game of Thrones e Jean Grey in X-Men. L'attrice britannica ottiene un altro grande franchise, ma questa volta per una serie TV per Amazon Prime Video.

Questo spettacolo è in fase di sviluppo da un po' di tempo, ma finalmente sta andando avanti: Amazon MGM Studios conferma che le riprese inizieranno a gennaio 2026. La serie sarà creata, scritta e prodotta da Phoebe Waller-Bridge, famosa creatrice di Fleabag, con Jonathan Van Tulleken (regista di episodi di serie come Shogun o Upload) con Chad Hodge come co-showrunner.

