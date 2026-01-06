Sophie Turner era "molto felice" del finale di Sansa Stark in Game of Thrones

HQ

Ogni volta che Game of Thrones viene menzionato in una conversazione oggi, rimane sempre un sapore amaro in bocca, dato che la fantastica serie fantasy è stata offuscata da una stagione finale estremamente conflittuale che ha visto ascolti di fan e critici significativamente inferiori rispetto a tutte le stagioni precedenti. Quella che una volta era una televisione imperdibile e straordinaria si è conclusa con un lamento e non con un botto, ed è qualcosa di cui persino il cast ha espresso il loro malcontento.

Nel corso degli anni, abbiamo visto diverse star esprimere la loro frustrazione riguardo al modo in cui le storie dei rispettivi personaggi si sono concluse, ma una persona che non condivide questa opinione è Sophie Turner, che in realtà è stata piuttosto soddisfatta della conclusione di Sansa Stark.

Parlando recentemente con The Direct, Turner ha espresso di essere stata "molto felice del modo in cui Sansa ha concluso la sua storia in 'Game of Thrones', osservando che "nessun altro era davvero soddisfatto del proprio finale." Turner aggiunge: "Sento di averne avuto un buon racconto, quindi non so se potrei riprenderlo, " con questo in risposta a se volesse riprendere il ruolo di Sansa in futuro.

Turner ha osservato che un ritorno dipenderebbe da una buona sceneggiatura e una buona premessa, perché "forse sarebbe una gioia assoluta, o forse sarebbe stato cercare di aggrapparsi a qualcosa che era magia ai tempi e che non può essere ricreato." Tuttavia, come per tutto, Turner scherzò anche "fammi vedere i soldi" riguardo a un possibile ritorno da Sansa.

Sei d'accordo che Sansa sia stata una delle poche ad avere un buon finale in Game of Thrones ?