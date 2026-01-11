Sophie Turner si occupa di rapinatori armati, dell'MI5 e di una rapina alimentata da cospirazioni in Steal

Sophie Turner e Prime Video stanno diventando due piselli in un baccello. L'ex attrice Game of Thrones sarà presto pronta a dirigere la grande trasposizione live-action dello streamer di Tomb Raider, come l'iconica Lara Croft, ma prima che ciò diventi realtà e mentre entra in produzione, ora abbiamo un'altra coppia tra i due.

Prime Video ha presentato il primo trailer di Steal, una nuova serie thriller che vede Turner intrappolato in una situazione pericolosa dopo aver subito una rapina a mano armata che ha portato al furto miliardi di sterline dalle pensioni del pubblico britannico. Con una conoscenza chiave della situazione e il desiderio di recuperare i soldi e restituirli alle mani del popolo, Turner si ritrova coinvolta in un inseguimento in cui l'MI5 la minaccia e i rapinatori cercano di zittirla anche loro.

Arrivando a Prime Video, lo show debutterà dal 21 gennaio e, per quanto riguarda ciò che offrirà, potete vedere il trailer completo qui sotto.