Sopravvivi alla corsa alla morte in un roguelike arcade Broken Race

Quando immagini una corsa della morte, in cui ci sono mille e un modo per potenziare il tuo veicolo, ma ogni piccolo errore o colpo dei tuoi avversari significa morte certa, pensi che ce la faresti senza affrontare o attaccare i tuoi rivali? Bene, questo è ciò che gli sviluppatori dello studio 4KRISIS di Saragozza, un team tutto al femminile, hanno ideato, e ora stanno presentando Broken Race come parte dell'evento Out of Bounds.

In Broken Race dovremo schivare e guidare a tutta velocità fino al traguardo, un compito semplice sulla carta, ma in cui tutti i piloti faranno il tentativo di spingerti fuori strada. Tutto ciò su cui devi fare affidamento sono le tue abilità di guida e vari aggiornamenti per rendere il tuo veicolo il più veloce, maneggevole o resistente possibile. Ricorda: devi solo finire la gara.

Dai un'occhiata ai primi screenshot per Broken Race qui sotto.