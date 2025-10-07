Sopravvivi alla corsa alla morte in un roguelike arcade Broken Race
4KRISIS, un team di sviluppo tutto al femminile, ci mostra questo brutale gioco di guida roguelike arcade.
Quando immagini una corsa della morte, in cui ci sono mille e un modo per potenziare il tuo veicolo, ma ogni piccolo errore o colpo dei tuoi avversari significa morte certa, pensi che ce la faresti senza affrontare o attaccare i tuoi rivali? Bene, questo è ciò che gli sviluppatori dello studio 4KRISIS di Saragozza, un team tutto al femminile, hanno ideato, e ora stanno presentando Broken Race come parte dell'evento Out of Bounds.
In Broken Race dovremo schivare e guidare a tutta velocità fino al traguardo, un compito semplice sulla carta, ma in cui tutti i piloti faranno il tentativo di spingerti fuori strada. Tutto ciò su cui devi fare affidamento sono le tue abilità di guida e vari aggiornamenti per rendere il tuo veicolo il più veloce, maneggevole o resistente possibile. Ricorda: devi solo finire la gara.
Dai un'occhiata ai primi screenshot per Broken Race qui sotto.