Ogni volta che ricevo un codice per recensire un gioco di cui non avevo mai sentito parlare, Google è il mio migliore amico. Google è l'amico che mi informa e mi dà rapidamente un'idea di ciò che sto per vivere, spiegando se devo prepararmi a zombie, auto da corsa o idraulici mangiatori di funghi. Questa volta era chiaro che avrei intrapreso un viaggio emozionante attraverso il cielo della giungla, e non sembrava poi così male. Il gioco stesso è un simulatore di volo, e tu interpreti il colorato pappagallo Sora, che deve attraversare i livelli con il suo gruppo di amici volanti. Dopo circa cinque minuti di gioco, però, mi rendo conto che Google ha detto sciocchezze, perché "mozzafiato" non è una parola che userei per descrivere il gameplay. Hmmm, quale parola sto cercando? Che ne dici di "sottostimolazione"?

Non capita spesso che mi manchino le parole, ma per la prima volta dopo molto tempo, devo davvero pensare a cosa scrivere mentre mi siedo a recensire questo gioco. Purtroppo, la mia mancanza di parole non è dovuta alla sorpresa di un gioco sorprendentemente buono, ma piuttosto al fatto che non ho molto di cui scrivere ora che ho finito di giocare Sora Winds of the Jungle. Ad essere onesti, non succede molto. Da quello che ho capito, lo sviluppatore EpiXR Games voleva creare un gioco rilassato e rilassante, ma per me il ritmo lento del gioco diventa una pillola per dormire dopo aver completato il primo livello. Sembra un po' carente di azione creare un gioco di volo in cui l'unico punto è arrivare al traguardo senza punti o timer. Non importa se arrivi primo o ultimo, un po' come le competizioni per bambini di oggi dove ricevi una medaglia e un certificato solo per aver partecipato, cosa che ho sempre pensato crei che i bambini che non imparano a lavorare sodo per un obiettivo.

Il volo in sé ricorda i mini-giochi del vecchio Spyro the Dragon, dove dovevi attraversare anelli, e il paragone non si ferma qui, perché anche la grafica sembra appartenere a una vecchia console, quindi non è qualcosa per cui faresti capriole. Ogni percorso di volo ha tra 40 e 60 anelli e anelli di wind boost che devi attraversare, e non c'è indicazione di quanti anelli ti restano da attraversare, il che rendeva molti dei percorsi infiniti. Voli sopra tutto, dagli oceani con grandi navi, alle giungle e alle grotte con la lava, ma ti perdi molte delle viste perché sei concentrato principalmente sugli anelli davanti a te e la grafica non offre alcun effetto wow. Puoi impostare tre velocità diverse per il gioco: rilassato, normale e veloce, ma penso che tutte e tre fossero un po' una pillola per dormire, e a volte dovevo spingermi per restare sveglio.

Come ho già detto, non succede molto. A volte potresti volare contro un altro uccello dello stormo e deviare un po' dalla rotta, ma ti riprendi rapidamente in carreggiata. Durante la mia partita, non ho mai dovuto usare un checkpoint o rifare un percorso, perché il gioco è molto semplice dopotutto. Devi completare undici piste e, se voli un po' troppo lentamente, riceverai un avviso quando il tuo stormo raggiungerà il traguardo, e un orologio inizierà a contare alla rovescia da otto secondi, che è il tempo che hai per battere le ali nell'ultimo anello e raggiungere il traguardo. La musica del gioco sembra molto fuori posto ed è in realtà più adatta come sottofondo per Chi vuole essere milionario, e essere costretto ad ascoltare le stesse melodie per quasi due ore di gioco mi ha fatto spegnere completamente il suono per evitare di morire, pensando di infilare la testa nel tostapane. C'è un detto che dice "è il viaggio e non la destinazione che conta", e sono parole con cui ho sempre vissuto. Ma cosa fai quando il viaggio è tristemente noioso e tutto ciò che vuoi è raggiungere la destinazione? Non sono davvero sicuro di quale pubblico di riferimento apprezzerà questo gioco. È per i tre anni in su, e forse un bambino molto piccolo si divertirebbe a far volare un pappagallo in un'avventura senza eventi senza alcun senso, ma che ne so io? Ma ho bisogno di qualcosa di più e, soprattutto, di qualcosa di significativo.