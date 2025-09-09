Sorcerer, Ricomincio da capo e Il Padrino II entrano nella lista dei migliori film di Stephen King

HQ

Stephen King ha elencato i suoi film preferiti di tutti i tempi. Potrebbe essere il caso di convincere lui e Internet a smettere di parlare di un'altra lista che ha menzionato non molto tempo fa, ma è un'interessante intuizione sulla scelta di King per i suoi film preferiti.

Considerando la quantità di opere basate sui romanzi di King, avrebbe potuto semplicemente riempire l'elenco con adattamenti dei suoi libri. Ha escluso i suoi preferiti da questa lista, però, eliminando Stand by Me, The Shawshank Redemption, The Green Mile e Misery dalla lista. Anche le voci in questo elenco non sono numerate, quindi non sappiamo cosa King pensi sia la sua scelta numero 1.

L'elenco di King vede alcune sorprese (di certo non ci aspettavamo che la bomba al botteghino Sorcerer fosse il primo film nominato), e alcuni successi più attesi come Il Padrino II. Dal punto di vista del genere, l'elenco è vario, con Ricomincio da capo, Casablanca e The Getaway che ricevono tutti un po' di amore da King.

Sei d'accordo con le scelte di King?