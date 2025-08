Sorprendere! Titan Quest II è ora disponibile in accesso anticipato

HQ

Come parte del THQ Nordic Showcase, è stato appena annunciato che Titan Quest II è ora disponibile per giocare in un modulo di accesso anticipato. Sì, il gioco di ruolo d'azione è stato eliminato come parte dello show, il che significa che puoi andare su Steam e Epic Games Store per prenderne una copia e iniziare la tua avventura in questo brutale mondo ispirato all'antica Grecia.

Ideale per chi cerca qualcosa di simile a Diablo IV o Path of Exile 2, Titan Quest II è un altro gioco di ruolo d'azione in cui devi migliorare e potenziare un personaggio con una serie di equipaggiamenti e abilità per rendere più facile sopravvivere e sconfiggere i vari nemici e minacce.

Per un assaggio di ciò che offre il gioco ora disponibile, assicurati di dare un'occhiata all'ultimo trailer qui sotto.