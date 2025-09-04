Sorprendere! Void Crew rilascia la sua versione 1.0 su PC... E anche su console!

HQ

Void Crew è stato annunciato qualche anno fa e siamo stati tra i primi a salire a bordo della nave con i nostri amici nel 2023, dove abbiamo pubblicato le nostre prime impressioni sullo stato dell'accesso anticipato del gioco. Ora, quasi due anni dopo, il gioco è pronto per rilasciare la sua versione completa su PC oggi, 4 settembre. Ma lo studio Hutlihut Games e l'editore Focus Entertainment avevano un'altra sorpresa in serbo per noi oggi: l 'annuncio e il rilascio simultaneo delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Void Crew .

Questo importante salto multipiattaforma (e "shadowdrop") è stato reso possibile lavorando insieme allo studio di supporto Piktiv, che si è occupato di queste versioni console, oltre a sviluppare la funzione crossplay, in modo da poter costruire l'equipaggio della tua nave indipendentemente da dove stanno giocando i tuoi amici.

"Siamo molto soddisfatti di come Void Crew sia passato alla console, grazie alla collaborazione con Piktiv e al loro grande lavoro", afferma Benjamin F. Lund, presidente del consiglio di amministrazione e co-fondatore di Hutlihut. "Ciò che ci ha davvero colpito è stata la notevole flessibilità di Piktiv durante tutto il processo di sviluppo e la perfetta integrazione del loro team con i nostri sviluppatori. Si sono adattati al nostro flusso di lavoro e alle regolazioni delle tempistiche e il loro approccio collaborativo ha funzionato in modo molto efficace durante tutto il progetto. La versione console mantiene tutto ciò che i fan amano di Void Crew, e siamo entusiasti che un pubblico completamente nuovo possa sperimentarlo".

Approfitterai della versione Void Crew 1.0 per provare il gioco su PC, PS5 o Xbox X/S Series?