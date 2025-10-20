Sorprese di supereroi di grandi dimensioni

HQ

(10) Vendicatori

Certo, ormai i Marvel Studios avevano consolidato la loro posizione come i migliori nel sottogenere, e non c'era dubbio che avrebbero giocato tutte le carte, speso tutti i soldi e messo tutti gli eroi che avevano già presentato nei loro film in Avengers. Avanti tutta, a tutto tondo - il massimo del budget e tutto il resto. In questo modo, non è stata ovviamente una grande sorpresa che Avengers sia diventato uno spettacolo di spandex come non avevamo mai visto prima. Ma non credevo in un film corale del tipo che Feige e Whedon hanno deciso di fare, e dopo il pallidissimo Thor e il mediocre Iron Man 3, ero a dir poco scettico. Avevo delle aspettative, che si sono tradotte in un completo shock cinematografico quando si è scoperto che Avengers era assolutamente furiosamente buono. Ben scritto, formulato in modo stravagante, fresco di divertimento, nerd e super elegante con ritratti dei personaggi che sembravano tradizionali e fumettistici corretti e super freschi - tutto allo stesso tempo.

(09) Ragazzo infernale

E' sembrato davvero molto strano che la Columbia Pictures abbia dato a Guillermo del Toro mano libera per cercare di trasferire il successo underground della Dark Horse Comics Hellboy sul grande schermo. Si sentì anche condannato quando lo stesso Mignola dichiarò alla stampa britannica prima della premiere cinematografica che non gli piaceva quello che Del Toro aveva fatto con il suo amato personaggio dei fumetti e prima questo puzzava di flop, molto lontano. Ma! The Old Man from Hell è spuntato dal nulla e ha fatto irruzione nel genere come un vortice dalla faccia rossa. Il film in sé era orribilmente divertente, Pearlman era perfetto nel ruolo di Hellboy e, naturalmente, si è scoperto che la strana estetica e l'immaginario oscuro di Del Toro si sposavano perfettamente con i cartoni animati stilistici di Mignola.

(08) Capitan America: Soldato d'inverno

Annuncio pubblicitario:

Personalmente, il debutto nel Primo Vendicatore di Steve Rogers, eroico, in stile Superman, ha avuto un effetto da sogno. A parte la scena in cui si trasforma nella camera di mutazione costruita su misura da Tony Stark Senior (con l'accompagnamento di un inseguimento in auto a piedi), è un film decisamente brutto, se me lo chiedete. Avevo quindi assolutamente zero aspettative per il sequel in cui avremmo seguito un Cap all'oscuro in una "ambientazione moderna" dopo che si è svegliato dal suo lungo letargo.

(07) Lama

Annuncio pubblicitario:

Il regista non aveva mai girato un lungometraggio prima, Blade era relativamente sconosciuto anche ai fan dei fumetti, e nessuno di noi ha capito nulla quando è diventato chiaro che la New Line Cinema avrebbe investito centinaia di milioni nella realizzazione di un film horror/d'azione basato su un personaggio Marvel. All'inizio, Blade sembrava un disastro assoluto. Tuttavia, questo si sarebbe rapidamente rivelato completamente sbagliato in quanto Blade non era solo un film notevole sotto molti aspetti (oscuro, violento, sanguinoso, eccitante, fresco e con una mitologia incredibilmente ben motivata e deliziosa) ma ha anche portato un sacco di soldi a una società cinematografica in difficoltà finanziarie.

(06) Ant-Man

Un film su un uomo che si fa così piccolo da poter cavalcare sul dorso di formiche volanti, con protagonista il vecchio di Ti amo, uomo. Onestamente mi è sembrato un grande e brutto scherzo prima. Ma il film finito, abilmente orchestrato dal regista di Yes Man Peyton Reed con una sceneggiatura del creatore di Shaun of the Dead Edgar Wright - si sarebbe rivelato molto meglio di quanto promesso dalla premessa. Rudd era perfetto nel ruolo principale, così come Douglas e Lilly. L'umorismo era azzeccato e la piccola scala (sia in senso figurato che letterale) della narrazione lo rendeva intimo e accogliente, in contrasto con le solite produzioni spettacolari dei Marvel Studios.

(05) Batman

L'unico Batman che avevamo visto al di fuori dei fumetti in questo periodo era la serie degli anni '60 con un Adam West tristemente inetto (senza un muscolo sul corpo e con le sopracciglia dipinte all'esterno della maschera) come vendicatore mascherato di Bob Kane. Kapoow! Lousy era solo il primo nome, il che per molti versi significava che la maggior parte delle persone, all'epoca, aveva completamente escluso Batman in termini di possibile carriera futura come una grande star del cinema. Ma poi l'uomo di Beetlejuice, Tim Burton, è entrato in scena e ha promesso (caro) che sarebbe stato in grado di aiutare la Warner con un rinnovamento completo di tutto ciò che è Batman, cosa che lui (come tutti sappiamo) ha fatto. Lo shock quando Batman è uscito nei cinema (1989) è stato totale e ricordo i discorsi a scuola. Tutti erano lirici ed è stato per molti versi questo film che ha dato il via all'intero genere che oggi è stato saturato in modo un po' enorme da dieci rotoli annuali di fumetti.

(04) Città del Peccato

Per quasi 25 anni, il progetto dei sogni di Frank Miller, Sin City, è stato descritto come uno dei relativamente pochi fumetti che non potevano essere trasformati in un lungometraggio. Era troppo stilistico, troppo crudo, troppo oscuro, troppo violento e troppo Miller per essere trasferito sullo schermo. Ma... Il vecchio desperado Robert Rodriguez ebbe un'idea, dopo essere stato espulso dal sindacato di Hollywood e cacciato da Tinseltown, con il suo studio in Texas. Insieme a Frank, è riuscito nell'impresa di catturare perfettamente ciò che ha reso il fumetto così brillante e Sin City si erge come uno dei migliori film in assoluto di questo genere mai realizzati.

(03) Guardiani della Galassia

Siamo onesti, nessuno conosceva il fumetto prima che la Marvel lasciasse che il pazzo Gunn lo trasformasse in un sontuoso film hollywoodiano. E intendo nessuno, a malapena i più ardenti collezionisti Marvel. Come è abitudine di Gunn, ha scelto un mucchio di personaggi oscuri rispetto ai volti più familiari del gigante dei fumetti, il tutto in modo da poter inserire il suo stile narrativo polposo e super-tipico e l'umorismo ironico. È stato anche il caso che il corpulento comico di Parks &; Rec Chris Pratt non si sia mai sentito un protagonista muscoloso e ben rifinito in anticipo, e detto questo, le aspettative per questo film erano pari a zero. Inesistente. Il fatto che alla fine sia stato assolutamente brillante significa che si erge saldamente come una delle più grandi sorprese del sottogenere.

(02) Sentinelle

Molti sceneggiatori avevano cercato di affrontare il compito di trasformare il commento cupamente divertente, satiricamente incisivo e brillante di Alan Moore sul mondo in continua espansione degli eroi dei fumetti negli anni '80, ma nessuno ci era riuscito. Molti registi avevano cercato di strutturare un modo per girare il best-seller Watchmen, e tutti avevano abbandonato. Ma poi il doppiatore di Metal Gear Solid David Hayter si è assunto il compito di riscrivere la sceneggiatura, mentre il regista di Dawn of the Dead ed ex gigante dei video musicali Zack Snyder ha accettato di dirigere. Insieme al pluripremiato Larry Fong dietro la macchina da presa, sono riusciti nell'impresa quasi impossibile di rendere giustizia alla graphic novel di Moore in quello che considero il più grande film a fumetti di tutti i tempi e la più grande sorpresa dei fumetti di tutti i tempi.

(01) Uomo di ferro

La Marvel aveva ambizione ma nessuna esperienza, nessun capo di studio esperto o registi affermati e pluripremiati. L'ex assistente di produzione (alla Marvel) Feige e il suo amico Jon Favreau suggerivano che avrebbero potuto risparmiare un sacco di soldi abbandonando le proposte per Matt Damon o Tom Cruise come protagonisti del loro primo film interno, e invece hanno puntato su Robert Downey Junior, che era stato rilasciato relativamente di recente dal suo ultimo ciclo di riabilitazione dalla droga. I Marvel Studios sono stati fondati e, nonostante la mancanza di una sceneggiatura, Feige, Favreau e Downey hanno fatto di tutto per scrivere insieme la sceneggiatura di quello che sarebbe diventato uno dei più grandi successi di Hollywood di sempre. Come collezionista, non ho mai letto molto Iron Man, non ho mai capito perché la Marvel volesse iniziare da quella parte, e non ho mai pensato in anticipo che Downey avrebbe lavorato nel ruolo. Zero aspettative reali. In un film che si sarebbe rivelato assolutamente fenomenale.