Sorteggio ATP Finals: i rivali di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Torino

HQ

Il sorteggio per le ATP Finals è stato effettuato giovedì mattina, con tutti gli occhi puntati sull'ultimo duello tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: Sinner deve vincere tutto per mantenere il suo status di numero 1 del mondo, mentre Alcaraz dovrebbe vincere almeno tre partite (nel caso in cui Sinner vinca tutto, il che sembra probabile) per riconquistare il titolo di numero 1 del mondo).

Questa competizione mette a confronto i migliori otto giocatori della stagione, con l'ultimo posto ancora indeciso (sarebbe Felix Auger-Aliassime a meno che Lorenzo Musetti non vinca il campionato ellenico questo fine settimana).

La competizione consiste in tre partite della fase a gironi, semifinali e finale. Dopo il sorteggio, questi sono i gironi (Sinner e Alcaraz non si incontreranno mai fino a una potenziale finale, dato che sono le teste di serie):

Gruppo Jimmy Connors



Carlos Alcaraz (1)



Novak Djokovis (4)



Taylor Fritz (6)



Alex de Miñaur (7)



Gruppo Bjorn Borg



Jannik Sinner



Aleksandr Zverev (3)



Ben Shelton (5)



Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti (8)



Per saperne di più: Jannik Sinner spiega la sua assenza dalla squadra di Coppa Davis: "Sono orgoglioso di essere italiano"

Le ATP Finals si svolgeranno dal 9 al 16 novembre a Torino, in Italia. Sinner o Alcaraz, chi pensi che concluderà l'anno da numero 1 del mondo?