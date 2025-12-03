Sorteggio della Coppa del Mondo di Rugby Maschile: Tutti i giri annunciati per la Coppa del Mondo 2027

HQ

Il sorteggio per la Coppa del Mondo di Rugby Maschile 2027 si è svolto mercoledì mattina a Sydney, due anni prima del torneo che si terrà in Australia dal 1° ottobre al 13 novembre 2027. Un torneo più grande, con 24 squadre divise in sei gruppi da quattro. Più squadre che mai, ma con lo stesso numero di partite (7 partite per le due squadre che hanno raggiunto la finale) e con un minimo di 5 giorni di riposo tra una partita e l'altra.

Questi gruppi sono già stati annunciati nel sorteggio di mercoledì. Questa sarà la prima Coppa del Mondo di Rugby Maschile per la Spagna (classificata 15ª al mondo) dal 1999, e anche la prima Coppa del Mondo di Rugby a essere etichettata come Coppa del Mondo di Rugby Maschile, un cambiamento recente per promuovere la parità di genere.

Girone della Coppa del Mondo di Rugby Maschile 2027 (a gironi)

Pool A



Nuova Zelanda



Australia



Cile



Hong Kong



Girone B



Sud Africa



Italia



Georgia



Romania



Pool C



Argentina



Figi



Spagna



Canada



Gruppo D



Irlanda



Scozia



Uruguay



Portogallo



Pool E



Francia



Giappone



USA



Samoa



Pool F



Inghilterra



Galles



Tonga



Zimbabwe



Il Sudafrica ha vinto il titolo nell'ultima edizione nel 2023 e rimane la nazione con il maggior numero di titoli, quattro, da quando il torneo è stato creato nel 1987. Seguirai la Coppa del Mondo di Rugby Maschile nel 2027?