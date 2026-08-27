Pareggio della fase di campionato della Champions League 2026/27: Orario e come guardarla in diretta

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La Champions League 2026/27 è qui: dopo le finali di qualificazione, tutte e 36 le squadre si sono qualificate per la massima competizione europea per club, al terzo anno con la sua attuale fase di campionato con otto partite prima degli ottavi. E sta per iniziare molto presto: le prime partite si giocheranno l'8 settembre.

Ma prima di allora, il sorteggio. Un sorteggio molto importante che determinerà il percorso di ogni squadra durante la fase di campionato: tutti e otto i rivali che affronteranno tra settembre 2026 e gennaio 2027. Invece dei giratori, affronteranno ogni rivale una sola volta, e in totale ogni squadra giocherà quattro volte in casa e quattro all'estero.

Il sorteggio è completamente casuale, ma lì è organizzato in quattro piatta, a seconda della classifica UEFA, il che garantisce un sorteggio più equilibrato: ogni squadra giocherà contro due squadre di ciascuno dei quattro piattoni. E ci sono alcune regole aggiuntive: per evitare ripetizioni, lo stesso duello non può avvenire tre volte di fila, quindi ad esempio Real Madrid e Liverpool non si affronteranno quest'anno, almeno durante la fase di campionato.

Come guardare il sorteggio della Champions League 2026/27

I sorteggi saranno trasmessi in diretta e gratuitamente su UEFA.com e UEFA.tv, e probabilmente saranno trasmessi anche sui canali TV che utilizzi localmente per guardare la Champions League.

Il sorteggio si terrà giovedì 27 agosto alle 18:00 CEST, 17:00 BST.

Attenzione che il calendario con le date e gli orari di inizio saranno comunicati entro e non oltre sabato 29.

Piatti di Champions League per il sorteggio

Tutte le 36 squadre qualificate per la Champions League sono state assegnate in quattro piatti in base alle classifiche dei coefficienti dei club UEFA, determinate dai risultati nelle competizioni europee nel periodo di cinque anni terminati nel 2025/26. Le sette squadre qualificate tramite le qualificazioni tenutesi durante l'estate vanno tutte al Pot 4, tranne il Fenerbahçe.

Vaso 1



PSG



Bayern Monaco



Real Madrid



Liverpool



Inter Milano



Manchester City



Arsenal



Barcellona



Atletico Madrid



Vaso 2



Aston Villa



Manchester United



Borussia Dortmund



Roma



Sport



Porto



Club Brugge



PSV Eindhoven



Real Betis



Vaso 3



Feyenoord



Lille



Bodo/Glimt



Napoli



RB Lipsia



Villarreal



Shakhtar Donetsk



Galatasaray



Fenerbahçe



Vaso 4



LASK Linz



Sabah



Slavia Praga



Stoccarda



Como



Obiettivo



Vichingo



Slovan Bratislava



AEK Atene



Anche i sorteggi di Europa League e Conference League si terranno questa settimana, ma saranno allo stesso evento venerdì 28 agosto alle 13:00 CEST, 12:00 BST. I calendari degli incontri di Europa League e Conference League saranno pubblicati entro e non oltre domenica 30 agosto.