Sorteggio della UEFA Conference League: annunciati rivali per gli ottavi di finale, tabellone completo

Questi sono i duelli per le ottavi di finale della Conference League e il tabellone fino alla finale.

HQ

Dopo i pareggi di Champions League ed Europa League, il sorteggio per gli ottavi di Conference League si terrà venerdì mattina a Nyon, in Svizzera, in un evento dal vivo.

Oggi è il giorno in cui conosciamo i rivali per gli ottavi di finale della Conference League, che si giocheranno il 12 e il 19 marzo, così come per il tabellone completo fino alla finale, il che significa che possiamo prevedere quale potenziale rivale ogni squadra incontrerà fino alla finale.

Questi sono i duelli degli ottavi di Conference League (le squadre classificate seconde giocheranno la gara di ritorno in casa: Shakhtar, Praha, Rakow, Larnaca, Rayo, Atene, Magonza e Strasburgo).

Ottavi di finale della Conference League

Sentiero d'argento



  • Lech Poznan vs. Shakhtar

  • Alkmaar contro Sparta Praha

  • Crystal Palace vs. Larnaca

  • Fiorentina vs. Rakow

Il vincitore di Poznan/Shakhtar affronterà Alkmaar/Praha nei quarti di finale.
Affronteranno Crystal Palace/Larnaca o Fiorentina/Rakow in semifinale.

Sentiero verde


  • Samsunspor vs. Rayo Vallecano

  • Celje vs. AEK Atene

  • Sigma Olomouc contro Magonza

  • Rijeka vs. Strasburgo

Il vincitore di Samsunspor/Rayo affronterà Celje/Atene nei quarti di finale.
Affronteranno Olomouc/Mainz o Rijeka/Strasburgo in semifinale.

Cosa ne pensi del sorteggio degli ottavi di Conference League?

