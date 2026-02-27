Sorteggio della UEFA Conference League: annunciati rivali per gli ottavi di finale, tabellone completo
Questi sono i duelli per le ottavi di finale della Conference League e il tabellone fino alla finale.
Dopo i pareggi di Champions League ed Europa League, il sorteggio per gli ottavi di Conference League si terrà venerdì mattina a Nyon, in Svizzera, in un evento dal vivo.
Oggi è il giorno in cui conosciamo i rivali per gli ottavi di finale della Conference League, che si giocheranno il 12 e il 19 marzo, così come per il tabellone completo fino alla finale, il che significa che possiamo prevedere quale potenziale rivale ogni squadra incontrerà fino alla finale.
Questi sono i duelli degli ottavi di Conference League (le squadre classificate seconde giocheranno la gara di ritorno in casa: Shakhtar, Praha, Rakow, Larnaca, Rayo, Atene, Magonza e Strasburgo).
Ottavi di finale della Conference League
Sentiero d'argento
- Lech Poznan vs. Shakhtar
- Alkmaar contro Sparta Praha
- Crystal Palace vs. Larnaca
- Fiorentina vs. Rakow
Il vincitore di Poznan/Shakhtar affronterà Alkmaar/Praha nei quarti di finale.
Affronteranno Crystal Palace/Larnaca o Fiorentina/Rakow in semifinale.
Sentiero verde
- Samsunspor vs. Rayo Vallecano
- Celje vs. AEK Atene
- Sigma Olomouc contro Magonza
- Rijeka vs. Strasburgo
Il vincitore di Samsunspor/Rayo affronterà Celje/Atene nei quarti di finale.
Affronteranno Olomouc/Mainz o Rijeka/Strasburgo in semifinale.
