Sorteggio Roland Garros 2025: potenziali rivali di Alcaraz, Sinner, Djokovic, Swiatek...

Il Roland Garros 2025 sta per iniziare. Il secondo Grande Slam dell'anno si svolge tra il 25 maggio e l'8 giugno e giovedì è stato effettuato il sorteggio per determinare il tabellone e il percorso per ogni potenziale campione.

Per quanto riguarda il singolare maschile, il numero 1 del mondo Jannik Sinner si è piazzato dalla stessa parte di Novak Djokovic. L'ultimo dei tre grandi (questo è il primo Roland Garros senza Nadal) potrebbe sfidare l'italiano in semifinale. Tuttavia, Djokovic avrebbe bisogno di migliorare il suo livello e sconfiggere Alexander Zverev, numero 3 del mondo, nei quarti di finale.

Sulla strada di Sinner, affronterà Arthur Rinderknech al primo turno, e poi una delle due wild card francesi, Terence Atmane o Richard Gasquet.

Il campione in carica Carlos Alcaraz debutterà al fianco di Kei Nishikori. Il suo percorso verso le semifinali potrebbe includere anche l'ex finalista Stefanos Tsitsipas e gli americani Tommy Paul e Ben Shelton.

Per quanto riguarda il singolare femminile, la campionessa in carica Iga Swiatek, che ha perso la forma di recente, è nella stessa metà campo di Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka. Dall'altra parte, la testa di serie n. 2 Coco Gauff potrebbe affrontare Madison Keys nei quarti di finale, e la testa di serie n. 3 Jessica Pegula troverà Mirra Andreeva e forse Paula Badosa.