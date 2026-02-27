Sorteggio UEFA Europa League: annunciati i rivali per gli ottavi di finale
È stato annunciato il percorso per la finale di Europa League, che inizia con gli ottavi di finale.
Subito dopo il sorteggio di Champions League, la UEFA ha presentato il sorteggio degli ottavi di Europa League a Nyon, in Svizzera, quando conosceremo i rivali per gli ottavi di Champions League, che si svolgeranno il 12 e 19 marzo, oltre al tabellone completo fino alla finale.
Non conosciamo solo i segreti di 16 partite, ma anche il tabellone e i rivali per i quarti di finale, semifinali e finali.
Questi sono i duelli di Europa League per gli ottavi di finale. Le squadre arrivate seconde giocheranno la gara di ritorno in casa (Braga, Betis, Friburgo, Lione, Porto, Midtjylland, Roma e Aston Villa).
Ottavi di finale di Europa League
Sentiero d'argento
- Ferencváros vs. Braga
- Panathinaikos contro Betis
- Genk vs. Friburgo
- Celta de Vigo vs. Lione
Il vincitore di Ferencváros/Braga affronterà il vincitore di Panathinaiks/Betis nei quarti di finale.
Affronteranno in semifinale il vincitore di Genk/Friburgo vs. Celta/Lione.
Sentiero arancione
- Suttgart vs. Porto
- Nottingham Forest vs. Midtjylland
- Bologna vs. Roma
- Lille vs. Aston Villa
Il vincitore di Suttgart/Porto affronterà Forest/Midtjylland nei quarti di quarto.
Affronteranno in semifinale il vincitore di Bologna/Roma vs. Lille/Ason Villa.