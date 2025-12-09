Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Sorti del terzo turno di FA Cup: primi rivali per Crystal Palace, Liverpool e club di Premier League

Il terzo turno della FA Cup (il primo per i club di Premier League e Championship) si svolge il 10-11 gennaio 2026.

HQ

La FA Cup raggiunge il terzo turno, e questo significa che i club della Premir League e dell'EFL Championship parteciperanno per la prima volta alla competizione. La competizione di The Football Association, la più antica competizione nazionale al mondo, è uno dei titoli più prestigiosi del calcio inglese, e recentemente ha fatto notizia con la vittoria del Crystal Palace sul Liverpool.

Ci sarà un'altra sorpresa in questa stagione? Lo scopriremo nel weekend del 10-11 gennaio 2026, quando si terrà il terzo turno principale, che di solito colloca i migliori club (prima e seconda divisione) con club di categoria inferiore che hanno avuto successo nei turni precedenti, anche se ci saranno quattro partite interamente Premier League e cinque partite interamente Championship, inclusi Manchester United contro Brighton ed Everton contro Sunderland.

Dopo il sorteggio effettuato lunedì, questi sono i 32 incontri per il terzo turno di FA Cup:


  • Wolverhampton Wanderers contro Shrewsbury Town

  • Doncaster Rovers contro Southampton

  • Tottenham Hotspur contro Aston Villa

  • Port Vale contro Fleetwood Town

  • Preston North End contro Wigan Athletic

  • Ipswich Town contro Blackpool

  • Wrexham contro Nottingham Forest

  • Charlton Athletic contro Chelsea

  • Manchester City contro Exeter City

  • West Ham United contro Queens Park Rangers

  • Sheffield Wednesday contro Brentford

  • Fulham contro Middlesbrough

  • Everton contro Sunderland

  • Liverpool contro Barnsley

  • Burnley contro Millwall

  • Norwich City contro Walsall

  • Portsmouth contro Arsenal

  • Derby County contro Leeds United

  • Swansea City contro West Bromwich Albion

  • Salford City contro Swindon Town

  • Boreham Wood contro Burton Albion

  • Grimsby Town contro Weston Super Mare

  • Hull City contro Blackburn Rovers

  • Newcastle United contro AFC Bournemouth

  • MK Dons contro Oxford United

  • Cheltenham Town contro Leicester City

  • Cambridge United contro Birmingham City

  • Bristol City contro Watford

  • Stoke City contro Coventry City

  • Macclesfield contro Crystal Palace

  • Manchester United contro Brighton & Hove Albion

  • Sheffield United contro Mansfield Town

Quando si gioca il terzo turno della FA Cup?

Il calendario completo del terzo turno della FA Cup (ottavi di finale) sarà annunciato in futuro, a seguito di discussioni tra club, partner di trasmissione e autorità locali, ma si terranno tra sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026.

Pensi che ci saranno dei "killer di giganti" nella FA Cup quest'anno? L'anno scorso, l'Arsenal è stato eliminato in questa fase... dal Manchester United ai rigori.

Sorti del terzo turno di FA Cup: primi rivali per Crystal Palace, Liverpool e club di Premier League

This post is tagged as:

SportcalcioFC Cup


Caricamento del prossimo contenuto