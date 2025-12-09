Sorti del terzo turno di FA Cup: primi rivali per Crystal Palace, Liverpool e club di Premier League
Il terzo turno della FA Cup (il primo per i club di Premier League e Championship) si svolge il 10-11 gennaio 2026.
La FA Cup raggiunge il terzo turno, e questo significa che i club della Premir League e dell'EFL Championship parteciperanno per la prima volta alla competizione. La competizione di The Football Association, la più antica competizione nazionale al mondo, è uno dei titoli più prestigiosi del calcio inglese, e recentemente ha fatto notizia con la vittoria del Crystal Palace sul Liverpool.
Ci sarà un'altra sorpresa in questa stagione? Lo scopriremo nel weekend del 10-11 gennaio 2026, quando si terrà il terzo turno principale, che di solito colloca i migliori club (prima e seconda divisione) con club di categoria inferiore che hanno avuto successo nei turni precedenti, anche se ci saranno quattro partite interamente Premier League e cinque partite interamente Championship, inclusi Manchester United contro Brighton ed Everton contro Sunderland.
Dopo il sorteggio effettuato lunedì, questi sono i 32 incontri per il terzo turno di FA Cup:
- Wolverhampton Wanderers contro Shrewsbury Town
- Doncaster Rovers contro Southampton
- Tottenham Hotspur contro Aston Villa
- Port Vale contro Fleetwood Town
- Preston North End contro Wigan Athletic
- Ipswich Town contro Blackpool
- Wrexham contro Nottingham Forest
- Charlton Athletic contro Chelsea
- Manchester City contro Exeter City
- West Ham United contro Queens Park Rangers
- Sheffield Wednesday contro Brentford
- Fulham contro Middlesbrough
- Everton contro Sunderland
- Liverpool contro Barnsley
- Burnley contro Millwall
- Norwich City contro Walsall
- Portsmouth contro Arsenal
- Derby County contro Leeds United
- Swansea City contro West Bromwich Albion
- Salford City contro Swindon Town
- Boreham Wood contro Burton Albion
- Grimsby Town contro Weston Super Mare
- Hull City contro Blackburn Rovers
- Newcastle United contro AFC Bournemouth
- MK Dons contro Oxford United
- Cheltenham Town contro Leicester City
- Cambridge United contro Birmingham City
- Bristol City contro Watford
- Stoke City contro Coventry City
- Macclesfield contro Crystal Palace
- Manchester United contro Brighton & Hove Albion
- Sheffield United contro Mansfield Town
Quando si gioca il terzo turno della FA Cup?
Il calendario completo del terzo turno della FA Cup (ottavi di finale) sarà annunciato in futuro, a seguito di discussioni tra club, partner di trasmissione e autorità locali, ma si terranno tra sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026.
Pensi che ci saranno dei "killer di giganti" nella FA Cup quest'anno? L'anno scorso, l'Arsenal è stato eliminato in questa fase... dal Manchester United ai rigori.