Sorti del terzo turno di FA Cup: primi rivali per Crystal Palace, Liverpool e club di Premier League

HQ

La FA Cup raggiunge il terzo turno, e questo significa che i club della Premir League e dell'EFL Championship parteciperanno per la prima volta alla competizione. La competizione di The Football Association, la più antica competizione nazionale al mondo, è uno dei titoli più prestigiosi del calcio inglese, e recentemente ha fatto notizia con la vittoria del Crystal Palace sul Liverpool.

Ci sarà un'altra sorpresa in questa stagione? Lo scopriremo nel weekend del 10-11 gennaio 2026, quando si terrà il terzo turno principale, che di solito colloca i migliori club (prima e seconda divisione) con club di categoria inferiore che hanno avuto successo nei turni precedenti, anche se ci saranno quattro partite interamente Premier League e cinque partite interamente Championship, inclusi Manchester United contro Brighton ed Everton contro Sunderland.

Dopo il sorteggio effettuato lunedì, questi sono i 32 incontri per il terzo turno di FA Cup:



Wolverhampton Wanderers contro Shrewsbury Town



Doncaster Rovers contro Southampton



Tottenham Hotspur contro Aston Villa



Port Vale contro Fleetwood Town



Preston North End contro Wigan Athletic



Ipswich Town contro Blackpool



Wrexham contro Nottingham Forest



Charlton Athletic contro Chelsea



Manchester City contro Exeter City



West Ham United contro Queens Park Rangers



Sheffield Wednesday contro Brentford



Fulham contro Middlesbrough



Everton contro Sunderland



Liverpool contro Barnsley



Burnley contro Millwall



Norwich City contro Walsall



Portsmouth contro Arsenal



Derby County contro Leeds United



Swansea City contro West Bromwich Albion



Salford City contro Swindon Town



Boreham Wood contro Burton Albion



Grimsby Town contro Weston Super Mare



Hull City contro Blackburn Rovers



Newcastle United contro AFC Bournemouth



MK Dons contro Oxford United



Cheltenham Town contro Leicester City



Cambridge United contro Birmingham City



Bristol City contro Watford



Stoke City contro Coventry City



Macclesfield contro Crystal Palace



Manchester United contro Brighton & Hove Albion



Sheffield United contro Mansfield Town



Quando si gioca il terzo turno della FA Cup?

Il calendario completo del terzo turno della FA Cup (ottavi di finale) sarà annunciato in futuro, a seguito di discussioni tra club, partner di trasmissione e autorità locali, ma si terranno tra sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026.

Pensi che ci saranno dei "killer di giganti" nella FA Cup quest'anno? L'anno scorso, l'Arsenal è stato eliminato in questa fase... dal Manchester United ai rigori.